Công an đẩy trách nhiệm điều tra cho tòa

Công an không thể đẩy trách nhiệm lại cho tòa Theo tôi, trong trường hợp này thẩm quyền điều tra bổ sung là của công an chứ không “đẩy” ngược lại cho tòa được. Bởi BLTTHS quy định rõ thẩm quyền của tòa án trong trường hợp tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung khác với tự mình khởi tố tại tòa. Cụ thể, tòa chỉ có quyền độc lập tự mình khởi tố vụ án tại tòa trong trường hợp quá trình xét xử thấy CQĐT bỏ lọt tội phạm. Tức là một hành vi phạm tội khác chưa bị phát hiện và tòa ra quyết định khởi tố thành một vụ án khác, tách khỏi vụ án đang xét xử. Trong vụ này, ông Quang đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tòa yêu cầu điều tra bổ sung hành vi của ông Thạch xem có cấu thành tội tương tự hay không, tức là yêu cầu này liên quan đến cùng một vụ án. Bởi giả sử ông Thạch có phạm tội thì trách nhiệm hình sự của ông Quang sẽ bị giảm đi hoặc phải tính toán lại vì nó có mối quan hệ với nhau. Nghĩa là khi vấn đề cần làm rõ cùng liên quan đến một hành vi phạm tội và cùng nằm trong một vụ án thì tòa không thể khởi tố một bị can khác, một vụ án khác được. Do vậy, tòa trả hồ sơ yêu cầu VKS và CQĐT điều tra bổ sung là hợp lý và đúng thẩm quyền, việc công an cùng cấp đá trách nhiệm lại cho tòa là sai. Kết quả điều tra lại có thể có hoặc không nhưng về thẩm quyền và trách nhiệm thì vẫn phải làm. TS VÕ THỊ KIM OANH, Trưởng khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM T.TÙNG ghi Phía nạn nhân yêu cầu khởi tố tài xế xe tải Ông Huỳnh Thanh Quang cho biết: “Trong giai đoạn điều tra bổ sung, CQĐT chỉ triệu tập tôi làm việc một lần duy nhất. Điều tra viên và kiểm sát viên không hỏi gì về vụ tai nạn mà chỉ động viên tôi nhận tội để họ làm cho nhanh.” Từ khi bị khởi tố, không chỉ ông Quang kêu oan mà người thân của nạn nhân cũng liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu oan cho ông này, đồng thời yêu cầu khởi tố tài xế xe tải Đặng Hoàng Thạch. Tuy nhiên, bà Trần Thị Nga, em ruột nạn nhân Trần Thị Xuân, cho biết điều tra viên liên tục vận động bà rút hết các đơn khiếu nại, tố cáo.