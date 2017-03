Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố tử tù Hàn Đức Long

Công an tỉnh Bắc Giang vừa có kết luận điều tra lại vụ án Hàn Đức Long (57 tuổi, trú Bắc Giang) phạm tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Việc điều tra lại căn cứ vào Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn trong vụ án như: xác định thời gian Hàn Đức Long thực hiện hành vi phạm tội, điều tra về dấu vết trên tử thi cháu bé bị hại, việc thực nghiệm điều tra thời gian gây án chưa đảm bảo chính xác,…



Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định có cơ sở truy tố Hàn Đức Long về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, về yêu cầu tổ chức giám định tâm thần đối với Hàn Đức Long của Hội đồng Thẩm phán, Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định Kết luận giám định của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Bắc Giang ngày 28-1-2010 cho thấy trước, trong và sau khi gây án bị can Hàn Đức Long không bị rối loạn tâm thần, còn đủ nhận thức hành vi của mình. Việc giám định này đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật nên không có căn cứ để giám định lại.



Tại quyết định giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán cho rằng việc cơ quan điều tra cho ông Báu là bác ruột của cháu Yến không phải là tội phạm nhưng lại vào buồng giam cùng bị can Long sau đó dụ dỗ, thuyết phục Long nhận tội là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và nội quy, quy định của trại giam. Quá trình điều tra, điều tra viên đã bỏ ngoài hồ sơ 49 bút lục trong đó có bản cung của Long ngày 27-10-2015, nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác bị bỏ ngoài hồ sơ; đây là dấu hiệu của việc làm sai lệch hồ sơ vụ án chưa được xem xét làm rõ. Đồng thời, khi kiểm sát viên lấy lời khai, Long khai người giết cháu Yến là Giang, Hội đồng Thẩm phán yêu cầu cơ quan điều tra xác minh, làm rõ ai là người tên Giang.

Đối với những nội dung trên, kết luận điều tra cho hay không có chuyện cơ quan điều tra cho ông Báu vào phòng giam của Long như quyết định giám đốc thẩm đã nêu. Ông Báu và Long gặp nhau, thỏa thuận vụ việc để cơ quan pháp luật giải quyết, không gây mâu thuẫn giữa hai gia đình; buổi làm việc diễn ra tại phòng làm việc của cơ quan điều tra. Về người tên Giang trong lời khai của Long, cơ quan điều tra xác định người này là Nguyễn Văn Giang (63 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) nhưng không liên quan đến vụ án.

Từ những kết quả điều tra lại, Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định có cơ sở kết luận bị can Hàn Đức Long phạm tội giết người và hiếp dâm trẻ em, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố bị can Hàn Đức Long về hai tội nêu trên.