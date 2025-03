Hai chị em dùng giấy tờ đất giả lừa đảo gần 3,5 tỉ đồng 31/03/2025 17:41

Ngày 31-3, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Điền (38 tuổi) và Nguyễn Thị Hải (49 tuổi) cùng ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ (Long An) các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hai bị cáo bị truy tố vì đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để lừa đảo gần 3,5 tỉ đồng.

Hai chị em Điền và Hải dùng giấy tờ đất giả để lừa bị hại gần 3,5 tỉ đồng. Ảnh:HD

Theo cáo trạng, Điền có quen biết vợ chồng anh Nguyễn Văn Yên và chị Nguyễn Thị Hồng, những người từng nhiều lần cho họ vay tiền. Để có thể tiếp tục vay mượn với số tiền lớn, Điền bàn bạc với chị gái là Nguyễn Thị Hải mua giấy tờ đất giả để thế chấp. Điền đã lên Facebook đặt mua 10 GCNQSDĐ giả với giá 7 triệu đồng mỗi giấy. Sau khi nhận giấy, cả hai lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo.

Tháng 4-2023, Hải dùng hai giấy tờ đất giả mang tên mình để thế chấp vay 1 tỉ đồng của vợ chồng anh Yên. Một tuần sau, Hải tiếp tục vay thêm 1 tỉ đồng bằng hai GCNQSDĐ giả khác. Trong cả hai lần này, Điền là người trực tiếp viết giấy biên nhận xác nhận việc thế chấp.

Ngày 3-5-2023, Hải tiếp tục mang hai GCNQSDĐ giả để vay 300 triệu đồng từ anh Yên. Cùng thời điểm đó, Điền cũng thế chấp hai giấy giả để vay 500 triệu đồng. Chưa dừng lại, Điền còn thế chấp ba GCNQSDĐ khác (gồm hai giấy giả và một giấy thật) để vay thêm 500 triệu đồng. Ngày 15-5-2023, Điền vay thêm 150 triệu đồng và yêu cầu anh Yên trả lại một giấy tờ đất thật.

Sau khoảng hai tháng, nghi ngờ về tính xác thực của các giấy tờ thế chấp, anh Yên đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất tại huyện Đức Huệ để kiểm tra. Kết quả cho thấy toàn bộ 10 GCNQSDĐ do Hải và Điền cung cấp đều là giả. Ngày 2-9-2023, anh Yên đã trình báo vụ việc lên Công an tỉnh Long An.

HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo với tổng mức án 34 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của hai bị cáo. Những bằng chứng thu thập được cho thấy Điền và Hải đã chủ ý lên kế hoạch, đặt mua và sử dụng giấy tờ giả nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Điền bị lực lượng công an áp giải về nơi tạm giam. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Điền 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Nguyễn Thị Hải bị tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả. Đồng thời cả hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hai bị cáo đã chiếm đoạt.