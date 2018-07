Đâm cảnh sát bằng kéo, lãnh 2 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 11-4-2018 Công an xã An Cư tiếp nhận tin báo tại khu vực dãy nhà trọ xảy ra việc ẩu đả. Ban chỉ huy Công an xã An Cư đã cử một tổ công tác đến hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc.

Khi lực lượng đang xác minh vụ việc đối với G (một người tham gia ẩu đả), thì Phước lấy cây kéo và nhặt 2 cục gạch ống cầm trên tay đi về hướng lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Phước ném cục gạch về G. nhưng không trúng ai. G. bỏ chạy, Phước tiếp tục cầm kéo đuổi theo.



Bị cáo Lê Văn Phước



Nhận thấy Phước cầm hung khí và thái độ quá hung hăng manh động, anh T. (công an viên) liền dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo nhưng Phước không chấp hành mà liên tục có những lời lẽ thách thức lực lượng Công an…

Phước vừa chửi vừa cầm kéo xông tới đâm anh H. (là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) nhưng bị anh H. khống chế và cùng với lực lượng Công an xã An Cư bắt giữ Phước…