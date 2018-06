Giám đốc bị truy tố vì nhắn tin nói xấu lãnh đạo Sở

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Dương Văn Trang (Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Võ Ngọc Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ) có công văn gửi Tổng Cục An ninh Bộ Công an và Công an tỉnh về vụ việc trên.