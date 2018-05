Huỷ án vụ 'Đánh chết bạn gái nhưng thoát tội giết người'

Ghen tuông nên đánh bạn gái tới chết?

Theo hồ sơ, Vũ và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2013. Tối 19-3-2017, sau khi ăn nhậu xong, Vũ và chị H. đến thuê phòng tại khách sạn ở quận Tân Phú để tâm sự. Khi vào phòng, do phát hiện chị H. nhắn tin cho bạn trai khác nên Vũ tức giận, đập vỡ điện thoại iPhone và dùng tay, chân đập vào đầu, mặt, ngực… làm chị H. bị ngã ngửa, đầu đập vào tường và bất tỉnh. Thấy vậy, Vũ đưa chị H. đến BV Tân Phú. Bác sĩ thông báo phải chuyển viện nên Vũ gọi điện thoại nhờ bạn thông báo cho người nhà chị H., rồi tháo đồng hồ, nhẫn vàng và hai điện thoại của chị H. Vũ bỏ về Tiền Giang, trên đường đi vứt bỏ điện thoại iPhone bị đập vỡ. Hôm sau, Vũ đến công an ở tỉnh Tiền Giang đầu thú. Chị H. do bị thương tích nặng nên không qua khỏi.