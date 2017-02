Khi nào luật sư bắt buộc phải tố giác thân chủ?

Vẫn hai luồng quan điểm Theo LS Hoàng Kim Vinh (Đoàn LS tỉnh Bình Phước), người bào chữa mà không tố giác tội xâm phạm an ninh quốc gia thì rõ ràng là có vấn đề đối với an ninh quốc gia. Trường hợp này ảnh hưởng rất nghiêm trọng nên cần thiết phải truy cứu TNHS. Còn đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng khác, ông ủng hộ đề xuất loại trừ TNHS của người bào chữa. Còn LS Chu Văn Hưng (Đoàn LS TP.HCM) lại cho rằng việc buộc người bào chữa phải chịu TNHS về hành vi không tố giác tội phạm của thân chủ đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác như Điều 19 BLHS 2015 quy định là phù hợp. “Việc không tố giác tội xâm phạm an ninh quốc gia phải chịu TNHS là không cần bàn cãi. Đối với việc truy cứu TNHS người bào chữa trong trường hợp không tố giác tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 BLHS 2015 cũng là phù hợp và cần thiết. Vì tại Điều 18 BLHS 2015, ngay đến ông, bà, cha, mẹ, con cháu, anh chị em ruột cũng phải chịu TNHS trong trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 389 BLHS 2015. Vì vậy, không lý do gì mà LS được loại trừ TNHS cả. LS cũng là công dân, là người hiểu biết pháp luật, lại được loại trừ TNHS thì hoàn toàn không ổn” - LS Hưng nói.