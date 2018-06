Khởi tố vụ án tê tê, rùa, ba ba “đi” xe khách giường nằm

Ngày 26-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" để điều tra vụ phát hiện rùa, tê tê, ba ba trên xe khách 37B-021.12 chạy tuyến Lào-Nghệ An.



Cảnh sát thu giữ tang vật trên xe khách

Trước đó, sáng 23-6, xe khách giường nằm biển số 37B-021.12 do Trần Quốc Khánh (40 tuổi, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng Quảng Bình- Hà Tĩnh. Khi xe đến địa phận xã Hương Long (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng PC49, Công an Hà Tĩnh, phối hợp lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Qua đó phát hiện tại hầm nằm dưới dãy ghế giữa của hàng ghế thứ nhất và trong tủ lạnh của xe khách có chứa 7 cá thể động vật tê tê (tổng trọng lượng 28 kg), 26 cá thể rùa (trọng lượng 34 kg), 4 cá thể ba ba (trọng lượng 4,8 kg).

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam giám định, kết luận số tê tê trên là loài tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý, điều tra.