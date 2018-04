Nộp đơn yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng nuôi con ra TAND huyện Thạnh Phú (Bến Tre), chị C. (ngụ xã An Điền) trình bày: Chị và anh X. thỏa thuận ly hôn vào tháng 7-2017. Khi ly hôn, hai người đồng ý thống nhất là chị trực tiếp nuôi con chung sinh năm 2016, anh X. không phải cấp dưỡng nuôi con. Dù vậy, giữa chị và anh X. có thỏa thuận riêng là anh X. sẽ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 700.000 đồng cho đến khi cháu bé trưởng thành.



Sau đó, anh X. không đến thăm con nhưng có bốn lần gửi cho chị được tổng cộng 3,1 triệu đồng để chị nuôi con. Rồi không hiểu vì sao anh X. không chịu gửi tiền cho chị nữa. Hiện nay chị đang gặp khó khăn, trong khi anh X. là thợ điện, thu nhập mỗi tháng 4-5 triệu đồng, đủ khả năng cấp dưỡng. Vì vậy chị yêu cầu tòa buộc anh X. phải tiếp tục cấp dưỡng để hỗ trợ chị nuôi con chung.

Tại phiên xử của TAND huyện Thạnh Phú mới đây, anh X. khai rằng khi ly hôn, chị C. nuôi con và không yêu cầu cấp dưỡng. Giữa anh và chị C. không hề có thỏa thuận riêng nào về việc anh phải cấp dưỡng nuôi con như chị C. trình bày. Tuy nhiên, vì thương con nên anh cũng có bốn lần đưa tiền cho chị C. để lo cho con.

Theo anh X., sau đó do chị C. có chồng mới nên anh không đồng ý cấp dưỡng nữa bởi anh không biết được khi anh cấp dưỡng thì chị C. có dùng số tiền đó để lo cho con hay dùng vào việc gì khác. Mặt khác, nghề thợ điện của anh thu nhập cũng không ổn định. Nay nếu chị C. không đủ khả năng nuôi con chung thì giao con lại cho anh nuôi. Cũng theo anh X., việc anh không tới lui thăm con là do cha của chị C. ngăn cản, xua đuổi...

TAND huyện Thạnh Phú nhận định dù anh X. và chị C. đã ly hôn nhưng cả hai vẫn có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái sau khi ly hôn. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tại phiên tòa, anh X. thừa nhận dù chị C. đã có gia đình khác nhưng chị vẫn chăm lo nuôi con, chưa vi phạm nghĩa vụ trông nom, chăm sóc con. Tính đến thời điểm hiện tại, con chung của anh chị chỉ mới 26 tháng tuổi nên việc anh X. yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con là chưa phù hợp. Lời trình bày của anh X. là nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, không có căn cứ để chấp nhận.

Cuối cùng, tòa quyết định buộc anh X. cấp dưỡng mỗi tháng 700.000 đồng cho đến khi con chung của anh chị đủ 18 tuổi để đảm bảo quyền lợi của cháu và để chị C. có điều kiện nuôi dưỡng cháu.