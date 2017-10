Không thể dọn vào nhà mới vì hàng xóm… cản trở

Đã cấu thành tội xâm phạm chỗ ở công dân Theo quy định tại khoản 2 Điều 355 BLTTHS năm 2015 thì bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án, theo đó tháng 4-2016, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tức chấp nhận yêu cầu của ông Thành về hủy Quyết định 111 và yêu cầu Công ty Quản lý nhà quận 1 có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để UBND quận 1 cấp giấy chứng nhận cho ông. Như vậy theo bản án phúc thẩm thì ông Thành là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ này. Khi chưa bị hủy bỏ bởi thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì bản án phúc thẩm đương nhiên có hiệu lực. Bên cạnh đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM cũng đã bác yêu cầu của bà Tâm. Do vậy có thể kết luận ông Thành là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ này. Do đó ông Thành đã được cấp giấy hồng vào tháng 9-2016 đồng thời đã chuyển nhượng căn hộ này cho một người tên Toàn, đến tháng 7-2017 ông Toàn chuyển nhượng lại cho ông Tuấn. Nếu ông Tuấn đã hoàn tất các thủ tục mua bán, sang tên theo đúng quy định của pháp luật thì thời điểm này ông Tuấn chính là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ này. Nếu người khác chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ thì hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo Điều 124 BLHS năm 1999, cũng tương tự là tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 BLHS năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018). Do vậy ông Tuấn có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo tội danh nêu trên. ThS TỪ THANH THẢO,giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM