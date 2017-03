LS ngồi ngang hàng KSV: Bình Dương, Đà Nẵng tiên phong

Từ viên gạch đầu tiên ở Bình Dương Địa phương đầu tiên áp dụng mô hình phòng xử án bố trí luật sư (LS) ngồi ngang hàng với kiểm sát viên (KSV) là tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Dương, hiện là vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam - TAND Tối cao, kể: Sau khi đi thăm một số mô hình phòng xử án ở nước ngoài và nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan, năm 2006 ông bắt đầu áp dụng mô hình chỗ ngồi mới. Ban đầu ông cho áp dụng ở hai nơi là TAND huyện Tân Uyên và Thuận An (nay là thị xã Thuận An). Ông đã tự làm bản vẽ thể hiện mô hình trên giấy gửi kèm công văn ra TAND Tối cao xin ý kiến. “Ngày đó, sau khi đọc đề xuất của tôi, Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Tú đã xác nhận vào công văn gửi lại, cho phép Bình Dương được làm thí điểm. Đó chính là cơ sở giúp tôi có động lực theo đuổi ý tưởng” - ông Tùng tâm sự. Sau khi thí điểm ở cấp huyện, ông Tùng đã cho triển khai ngay tại TAND tỉnh với mong muốn sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh. Nhưng thực hiện được một thời gian thì vấp phải phản ứng của VKSND tỉnh với lý do KSV không thể ngồi ngang hàng với LS. Lúc đó ông Tùng đã đưa ra nhiều lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. “Cải cách tư pháp thì tòa án phải là trung tâm trong xét xử, ngồi cao nhất. Đại diện VKS là người bảo vệ cáo trạng và đề xuất mức án lên tòa thì anh phải ngồi thấp hơn tòa. LS bảo vệ thân chủ đưa ra ý kiến bào chữa để tòa xem xét thì cũng phải ngồi thấp hơn tòa. Nói thật, ngày đó tôi từng có ý định sẽ làm bàn của KSV cao hơn bàn LS khoảng 5 cm để VKS khỏi thắc mắc…” - ông Tùng kể. Thời điểm này, báo Pháp Luật TP.HCM từng đăng nhiều bài cổ súy cho mô hình phòng xử án này. Đây cũng là quan điểm của báo từng đưa ra 10 năm trước đó và được giới LS ủng hộ hết mực... Nhưng rồi đến năm 2010, khi ông Tùng không còn làm chánh án TAND tỉnh Bình Dương nữa thì phòng xử án lại quay trở về cách bố trí cũ. Cũng theo ông Tùng, trước đó, trong một lần đến thăm Bình Dương, lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng rất tâm đắc, muốn cùng thực hiện và sau đó địa phương này đã áp dụng thành công. “Cảm giác của ông như thế nào khi ý tưởng của mình ngày nào giờ đã thành hiện thực?”. Ông Tùng cho biết: “Ngay từ ngày đó tôi đã nghĩ mô hình này chắc chắn sẽ thành hiện thực. Đơn giản vì nó phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp mà chúng ta đang xây dựng!”. THANH TÙNG