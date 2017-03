Luật sư bị hành hung nói gì sau kết luận của công an?

Quang cảnh buổi họp báo chiều 10-11.

Tại buổi họp báo, công an TP Hà Nội cho biết hiện phải chờ kết quả giám định của hai luật sư xem tỉ lệ thương tích là bao nhiêu. Từ đó, trên cơ sở quy định của pháp luật, CQĐT sẽ xem xét có khởi tố vụ án hay không.

Về nguyên nhân vụ hành hung, công an Hà Nội cho rằng do ô tô của luật sư làm bẩn quần áo của tám thanh niên địa phương nên nhóm người này chặn đánh hai luật sư.

Về thông tin luật sư nói có một công an viên tham gia vụ hành hung, công an Hà Nội khẳng định "công an viên Nguyễn Văn Cửu chỉ đi xe máy ngang qua, không dừng lại, không biết và không tham gia sự việc trên"...



Hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị hành hung dã man.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, luật sư Lê Văn Luân khẳng định: “Không hề có chuyện các đối tượng hành hung chúng tôi vì bị bắn bụi bẩn. Tại thời điểm đó, con đường chúng tôi đi vào nhà bà Mai là đường bê tông, hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ, làm sao có thể bắn bụi bẩn lên người họ được”.

Về thông tin công an viên chỉ đi ngang qua, không biết và không tham gia vào vụ việc, luật sư Luân cho hay: “Lúc đánh chúng tôi, họ mặc quần áo dân sự. Đến khi công an huyện, công an xã cùng các cơ quan chức năng tới hiện trường, công an viên đó đã mặc đồng phục công an viên nhưng tôi vẫn nhận ra vì đã nhìn thấy mặt”.

Luật sư Luân cũng khẳng định: "Những thông tin mà tôi và luật sư Nam thông tin trước đây hoàn toàn đúng sự thực".



