Mạo danh đội trưởng thanh tra giao thông cưỡng đoạt tiền tài xế

(PLO)-Ngày 22-1, Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Sáu (46 tuổi, trú phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội cưỡng đoạt tài sản.