Mức án bất ngờ dành cho 'chủ mưu' vụ cướp giật bánh mì

Chủ tọa phiên tòa tuyên án

10 giờ 30 tòa tuyên án





Tòa tuyên án Căn cứ vào những chứng cứ của vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù giam, Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù, đúng bằng thời gian Tân bị tạm giam. Do đó, Tân đã chấp hành xong hình phạt.

Tân được cha đón về nhà Mặc dù bị cho là chủ mưu của vụ cướp nhưng Tân có nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong học tập... nên được hưởng mức án như trên. Tân được trả tự do ngay tại tòa.

Tuấn buồn bã khi được dẫn giải ra khỏi tòa, về trại giam Trong khi đó, Tuấn được dẫn giải về trại giam để tiếp tục chấp hành án phạt thêm hơn một tháng nữa. 10 giờ 00

Hai bị cáo chờ tòa nghị án. Bị cáo Tuấn khóc trong thời gian tòa nghị án Bị cáo Tuấn ngồi khóc lặng lẽ trên hàng ghế sau vành móng ngựa. Bị cáo buồn bã cho biết trong suốt thời gian bị tạm giam, không có người thân nào đến thăm nên cảm thấy rất buồn và mặc cảm. Dưới khán phòng, bà P. mẹ Tuấn rấm rứt khóc. Bà kể mình đã lên trại tạm giam đến 6 lần nhưng đều vì lý do khách quan mà không gặp được con. Tuấn từ nhỏ không được cha ruột chăm sóc, dạy dỗ. Khi mẹ Tuấn mang thai được mấy tháng thì cha Tuấn đã bỏ đi. Bà P. làm công nhân nên cuộc sống rất khó khăn. 9 giờ 45

Bị cáo Ôn Thành Tân LS Phụng bào chữa cho bị cáo Tân đề nghị cho Tân được hưởng án treo. Tuy nhiên, theo đại diện VKS căn cứ theo Nghị quyết 01 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, phải nghiêm trị đối với hành vi chủ mưu, cầm đầu. Do đó, không thể áp dụng án treo cho bị cáo Tân. Hai bị cáo được nói lời sau cùng. Cả hai tỏ ra ăn năn, hối hận, trong thời gian bị tạm giam Tuấn và Tân đã rất biết lỗi và thành khẩn nhận tội. Cả hai hứa sẽ tìm việc làm đàng hoàng, không tái phạm lỗi lầm. Trong phiên tòa, những người đại diện theo pháp luật của hai bị cáo không có bất cứ ý kiến gì. HĐXX nghị án. 9 giờ 30

LS Đỗ Hải Bình bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tuấn Luật sư Bình, người bào chữa cho bị cáo Tuấn, nêu lập luận cho rằng hai bị cáo khi phạm tội là người chưa thành niên. TAND TP.HCM đã thành lập Tòa Gia đình và Người chưa thành niên. Rất tiếc hôm nay tại đây vẫn là phiên tòa có vành móng ngựa. Mặc dù hành vi cấu thành tội phạm đã quá rõ nhưng cần xem xét đến hậu quả xã hội. Bên cạnh đó, vụ án ở Củ Chi (vụ Tuấn bị truy nã) chưa xét xử nên không thể quy kết Tuấn có nhân thân xấu. Đề nghị HĐXX tách bạch hai vụ án, tuyên bị cáo Tuấn mức án bằng ngày tạm giam là 7 tháng 3 ngày tù.

9 giờ 20







Viện kiểm sát nêu quan điểm: Cáo trạng truy tố hai bị cáo tội cướp giật tài sản là đúng người đúng tội. Hành vi nguy hiểm có thể gây tai nạn cho người khác. Đây là vụ án có đồng phạm, Tân là người chủ mưu rủ rê. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 136, xử Tân và Tuấn từ 10 đến 12 tháng tù.

Đại diện VKS - Kiểm sát viên Nguyễn Thị Hạnh nêu quan điểm mức án đối với hai bị cáo

9 giờ 00





Bị cáo Tuấn đang trả lời chủ tọa

Tại tòa, bị cáo Tuấn khai đêm 17-10-2015, hai bị cáo chơi game đến khuya, Tân kêu đói bụng. Tuấn cũng đói nên thống nhất đi kiếm đồ ăn.

Tân chở Tuấn đến tiệm tạp hóa. Tuấn bước xuống xe đi vào, đứng trên hành lang tiệm tạp hóa kêu mua hai bọc chuối, một ổ bánh mì ngọt, một bịch đậu phộng rang muối và ba bịch me trộn đường.

Nhận bịch đồ từ tay bà chủ, Tuấn quay ra leo lên xe kêu Tân chạy. Tân vừa chạy thì bà chủ tiệm tạp hóa tri hô và cả hai bị quần chúng bắt giữ.

Tân xác định lời khai của Tuấn là đúng sự thật và thừa nhận có nhìn thấy Tuấn giật bánh mì từ tay bà chủ tiệm.

8 giờ 30

Người bị hại sáng nay không có mặt tại phiên tòa và có đơn xin vắng trước đó. Luật sư Phụng đề nghị hoãn phiên xử, tuy nhiên VKS đề nghị xét xử vắng mặt vì cho rằng bị hại đã có lời khai đầy đủ.

HĐXX hội ý và quyết định vẫn tiến hành xét xử.

Phiên tòa sáng nay do Thẩm phán Vũ Văn Thắng làm chủ tọa, luật sư Lê Ngọc Phụng bào chữa miễn phí cho bị cáo Tân và luật sư Đỗ Hải Bình được chỉ định bào chữa cho bị cáo Tuấn.

Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân là hai thanh niên đã có hành vi giật chiếc bánh mì và vài món ăn vặt khác tại một tiệm tạp hóa rồi bỏ chạy. Vụ việc "cướp ổ bánh mì" này thời gian qua đã khiến dư luận vô cùng quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều.



Hai bị cáo Tân và Tuấn tại tòa sáng nay

Như tin đã đưa, khoảng 22 giờ ngày 17-10-2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9, TP.HCM). Cả hai cùng chơi game đến 10 giờ ngày hôm sau.

Lúc này, Tân lấy xe máy chở Tuấn đến một quán nhậu ở quận Thủ Đức để xin làm việc. Trên đường đi, Tân và Tuấn đói bụng nhưng cả hai không có tiền nên nảy sinh ý định “cướp” đồ ăn.

Đến trước một tiệm tạp hóa (thuộc địa bàn quận Thủ Đức), Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán hai bọc chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bịch đậu phộng rang muối và ba bịch me trộn đường. Theo định giá tài sản trong tố tụng, số hàng này có tổng giá trị 45.000 đồng.

Khi chủ tiệm mang hàng ra xe thì Tuấn dùng tay trái giật lấy túi thức ăn, Tân tăng ga xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả hai rồi chuyển cho công an phường xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai bị tạm giam từ ngày 18-10-2015.



Quang cảnh sân tòa

Cáo trạng của VKS cho rằng hành vi của Tân, Tuấn đã phạm tội cướp giật tài sản thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm nên đã truy tố cả hai theo khoản 2 Điều 136 BLHS (khung hình phạt 3-10 năm tù).

Cũng theo cáo trạng, lúc phạm tội cả hai bị can đều 17 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên trước đó, ngày 30-7-2015, Tuấn bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về tội trộm cắp tài sản, sau đó bỏ trốn. Đến ngày 24-8-2015, Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã Tuấn.

TAND quận Thủ Đức đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 17-5 nhưng sau đó đã hoãn lại. Tiếp đó, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

VKSND quận Thủ Đức đã hoàn tất cáo trạng mới, giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh nhưng chuyển khung hình phạt.

Theo đó, VKSND quận Thủ Đức truy tố hai bị cáo về tội "cướp giật tài sản" theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 1-3 năm tù.

Ngày 8-7, TAND quận Thủ Đức cũng đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Tân. Theo đó, tòa quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày 8-7, Tân được tống đạt quyết định và được cho tại ngoại.