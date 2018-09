Tạm đình chỉ điều tra vụ 'đại án' hơn 300 tỉ ở Agribank

Chiều 10-9, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ theo quyết định nhập vụ án hình sự số 01 ngày 18-8-2017 của Cơ quan ANĐT.

Lý do của việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên là do sau khi tiến hành điều tra thấy yêu cầu định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Do đó, Cơ quan ANĐT căn cứ điểm c khoản 1 Điều 229 BLTTHS để ra quyết định trên.



Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sau gần 26 tháng bị tạm giam hiện được cho tại ngoại. Ảnh Q.K

Trước đó, đầu tháng 9-2018, Công an TP Cần Thơ phát đi thông báo thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân – một trong 6 bị can trong vụ án.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 4-2018 và sau 8 ngày xét xử, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do quá trình xét xử xét thấy cần xác định lại mức độ giá trị thiệt hại của vụ án.

Đến đầu tháng 8-2018, TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm, theo đó Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ) cùng 5 bị cáo khác bị truy về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS 1999.

VKS truy tố các bị cáo bị cáo Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam hơn 303 tỉ đồng (ít hơn khoảng 1,2 tỉ đồng so với cáo trạng hồi tháng 3-2018).



Ở phiên tòa này, ở phần thủ tục phiên tòa, một luật sư đã có đơn xin hoãn phiên tòa và xuất trình thêm chứng cứ mới là chứng thư thẩm định giá liên quan đến tài sản tại số 12 và 51 Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) có giá trị rất cao, gần tương ứng với dư nợ vay ngân hàng. Còn ông Nguyễn Văn Kịch - cha bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cung cấp cho tòa bản sao về kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến nhà đất công ở Cần Thơ trong đó có đề cập đến tài sản số 12, số 51 Nguyễn Trãi …



Tòa sau đó đã hội ý và quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung những vấn đề như: Căn cứ vào tài liệu do ông Nguyễn Văn Kịch cung cấp là bản sao văn bản ngày 22-6-2018 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP Cần Thơ, chứng thư thẩm định giá do luật sư xuất trình tại phiên tòa, cần thiết điều tra bổ sung nội dung liên quan đến tài sản tọa lạc số 12 Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều).

Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục công nhận hay hủy bỏ kết quả trúng đấu giá của Công ty Tân Tiến, thu hồi tài sản công đối với số 12 Nguyễn Trãi? Quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai đối với đề nghị công nhận thỏa thuận giữa các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản đang thế chấp đảm bảo các khoản vay và các bị cáo đang bị truy tố về hành vi vi phạm quy định cho vay… là giao cho toàn bộ tài sản đang thế chấp.

Trong đó có tài sản có nguồn gốc là tài sản công là đối tượng đang bị thanh tra cho Agribank Việt Nam để xử lý thu hồi nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký giữa Agribank Việt Nam với các công ty và các cá nhân. Việc thỏa thuận này có làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 22-6-2018 hay không? Đồng thời tiến hành trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với toàn bộ các tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của công ty và cá nhân có liên quan trong vụ án tại thời điểm hiện nay, năm 2018, để làm căn cứ xem xét toàn diện vụ án.