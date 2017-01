Tạm đình chỉ vụ kiện cựu Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo

Lý do tạm đình chỉ do HĐXX xét thấy “cần thu thập thêm chứng cứ mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa”. Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án khi lý do đình chỉ không còn.

Tại phiên tòa, luật sư của bị đơn tiếp tục khẳng định nguyên nhân ông Hoàng Xuân Quế (giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân) bị thu hồi bằng do đã vi phạm quy trình đào tạo cấp bằng tiến sỹ, cụ thể là luận án của ông đã “đạo” kết quả luận án của TS Mai Thanh Quế (giảng viên Học viện Ngân hàng)

Diễn biến mới đáng chú ý của vụ kiện, trong quá trình tạm dừng phiên xử, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp cho HĐXX biên bản họp Hội đồng thẩm định luận án TS của hai ông Hoàng Xuân Quế và Mai Thanh Quế (diễn ra ngày 8-12-2016). Luật sư bên bị cho biết văn bản này chỉ “có giá trị tham khảo”.

Đáp lại, luật sư bên nguyên, luật sư Trần Hồng Phúc, cho rằng hoàn toàn không có quy định nào cho phép tái thẩm định luận án tiến sỹ. Cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nga (đại diện theo ủy quyền của Bộ Giáo dục- Đào tạo) nhiều lần khẳng định việc thành lập Hội đồng thẩm định hai luận án là trái luật và hoàn toàn không cần thiết thế nhưng Bộ vẫn thực hiện.

“Bộ đang đi ngược lại với những quy định của chính mình, điều này là trái luật. Đây là chứng cứ bất hợp pháp, đề nghị HĐXX loại bỏ khỏi hồ sơ vụ án”- bà Phúc nói.

Cũng theo luật sư bên nguyên, việc so sánh, xác minh hai luận án được thực hiện bởi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Tuy nhiên, Hội đồng này lại không có chức năng tái thẩm định lại luận án tiến sỹ. Nói cách khác, Hội đồng này cũng làm việc trái luật.

“Luật sư của bị đơn cho rằng việc thành lập Hội đồng này theo yêu cầu của Tòa nhưng thực tế Tòa không đặt ra yêu cầu này. Hội đồng họp đầu tháng 12 nhưng tháng 11, Tòa liên tục có hai văn bản khẳng định không yêu cầu thành lập Hội đồng”- luật sư Phúc nói.

Quan trọng hơn, theo luật sư Phúc, biên bản cuộc họp ngày 8-12 có dấu hiệu làm sai lệch sự thật khách quan của vụ án và có yếu tố không trung thực.

Luật sư đã thực hiện xác minh đối với GS Đinh Văn Tiến (Học viện hành chính quốc gia). ông Tiến khẳng định nội dung biên bản đều trái luật và trái thực tế cuộc họp, không có việc thẩm định nào được đặt ra.

Cụ thể, biên bản nói có mặt 12/12 thành viên Hội đồng, nhưng thực tế, Hiệu trưởng Trường Kinh tế quốc dân, GS.TS Trần Thọ Đạt, hôm đó phải chủ trì hội nghị quốc tế, không thể có mặt. Bà Phúc sau đó trình Tòa bản in từ trang thông tin điện tử của Trường đăng tải bức ảnh GS Đạt đang chủ trì hội nghị quốc tế.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng đều phản đối đối với việc thành lập hội đồng, không có ai trình bày ý kiến phản biện so sánh đúng sai luận án của hai người. Biên bản cuộc họp khẳng định Hội đồng đã đối chiếu bản sao với bản gốc luận án của ông Hoàng Xuân Quế nhưng bà Phúc khẳng định hồ sơ vụ án cũng không có bản gốc thì làm sao Hội đồng có? Biên bản họp Hội đồng không được thông qua, chứ không phải là “nhất trí 12/12” như thể hiện tại biên bản.

“Chứng cứ này là bất hợp pháp, tạo dựng, không trung thực”- luật sư Phúc khẳng định một lần nữa.