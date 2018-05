Thư ký của bà Hứa Thị Phấn khai bị điều tra viên mớm cung

Ngày 15-5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank) cùng 27 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố về 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên toà bị cáo Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, thư ký cho bị cáo Phấn) cho rằng bị cáo không có chức vụ, quyền hạn gì nên không thể nói là bị cáo yêu cầu hay chỉ đạo gì các bị cáo khác.



Bị cáo Loan tại tòa

Chủ tọa hỏi, lời khai tại CQĐT có đúng không? Bị cáo Loan cho rằng “có cái không phải là lời khai của bị cáo. Có những lời khai điều tra viên đọc cho bị cáo ghi”. Có khi nào các chứng từ ghi tên người khác mà bị cáo ký tên hay không? Bị cáo Loan nói không. Lúc này, chủ tọa công bố kết luận giám định chữ ký và chữ viết tên do Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định, 9 cá nhân ký và viết tên trên các phiếu thu và giấy nộp tiền khống được gửi đi giám định không phải do họ viết và ký tên.



Quá trình xét xử chủ tọa cho biết ngoài việc đánh giá chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, toà còn xem xét lời khai trong quá trình xét hỏi công khai tại toà và trong quá trình tranh luận để kết tội các bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, giúp việc cho bị cáo Phấn), khai nhận theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn , Loan đến Ngân hàng Đại Tín- CN Sài Gòn và CN Lam Giang yêu cầu nhân viên ngân hàng lập 163 chứng từ thu gồm 86 Giấy nộp tiền và 77 Phiếu thu. Cụ thể, yêu cầu Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang lập 86 Giấy nộp tiền, với tổng số tiền hơn 2.500 tỉ đồng. Trong đó có 28 Giấy nộp tiền, với tổng số tiền hơn 951 tỉ đồng, do Bùi Thị Kim Loan trực tiếp ký nộp tiền vào tài khoản của Loan, 5 cá nhân và 1 công ty…

Cáo trạng cho rằng, bị cáo Loan đã yêu cầu Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang lập 163 chứng từ thu hơn 4. 175 tỉ đồng nhưng Loan khẳng định không nộp số tiền này bằng tiền mặt thực tế trên 163 chứng từ thu và Bảng kê thu. Loan và các cá nhân trên chỉ ký tên trên chứng từ mà không nộp tiền mặt thực tế. Tuy nhiên, bị can Loan giải trình: theo thông báo của bị cáo Phấn, Loan biết trong ngày có khoản tiền công ty Phương Trang trả, còn vì sao Phuong Trang trả, trả bao nhiêu tiền và trên hình thức gì, nguồn tiền từ đâu Loan không biết.

Loan không thừa nhận việc yêu cầu 2 chi nhánh lập và hạch toán khống 163 chứng từ thu, sau đó chỉ đạo ngân hàng chi khống tiền giải ngân của Công ty Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho công ty Phương Trang.

Toà đang tiếp tục làm rõ những bất động sản của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bị phong toả.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.