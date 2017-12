Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Agribank Cần Thơ

Trưa 30-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết TAND TP Cần Thơ đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Lý do tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung do xét thấy có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của bị cáo; chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu giá trị thiệt hại; xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng; cần thiết thu thập, xem xét, đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân....



Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị bắt vào giữa tháng 6-2016 và bị tạm giam cho đến nay. Ảnh: CTV THIÊN SƠN

Trước đó, đầu tháng 11-2017, VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng đề nghị truy tố sáu bị can gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến), cùng tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2013, Đạt Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề; riêng Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Nhân làm giám đốc. Nhân chỉ định nhân viên đứng tên các công ty rồi chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động để vay vốn ngân hàng, sau đó sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nhân, Hải, Liệu bàn bạc, thống nhất, lợi dụng các quy định pháp luật để thực hiện cấp tín dụng trái quy định, không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.

Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản… để hồ sơ của Nhân được duyệt, vay tiền.

Thi và Đạt biết rõ Nhân câu kết với cán bộ ngân hàng làm chuyện sai trái nhưng vẫn thực hiện hành vi lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, nâng giá trị tài sản thế chấp, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Sau khi được ngân hàng giải ngân, Thi và Đạt rút, nộp tiền, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng để làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích.



Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật quy định và bảo vệ. Theo cáo trạng VKSND TP Cần Thơ, các bị can câu kết gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 393 tỉ đồng, nhiều hơn khoảng 102 tỉ đồng so với mức thiệt hại là 292 tỉ đồng như kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ.