Tranh chấp căn hộ, tòa nào xử?

Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, bà Tưởng Trần Mai Vân (ngụ TP.HCM) phản ánh: Bà khởi kiện yêu cầu chủ đầu tư cao ốc Khang Gia bàn giao căn hộ từ hơn hai năm trước nhưng vụ kiện của bà bị chậm giải quyết vì các tòa chuyển qua chuyển lại. Đến khi xác định rõ thẩm quyền của tòa nào thì thẩm phán lại chậm đưa vụ án ra xét xử…



Kiện vì bị chậm giao căn hộ

Theo hồ sơ, cao ốc Khang Gia (đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) là chủ đầu tư.

Năm 2012, bà Vân và Công ty Khang Gia ký hợp đồng mua bán một căn hộ thuộc cao ốc này với giá hơn 750 triệu đồng theo hình thức mua bán căn hộ hình thành trong tương lai. Trong hợp đồng giữa hai bên có quy định rõ là Công ty Khang Gia sẽ bàn giao căn hộ cho bà Vân vào quý IV-2013, thời hạn trễ hạn không quá ba tháng.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên, Công ty Khang Gia không bàn giao căn hộ cho bà Vân. Vì vậy, tháng 3-2016, bà Vân đã khởi kiện yêu cầu TAND quận Gò Vấp buộc Công ty Khang Gia phải bàn giao căn hộ cho bà và chịu tiền lãi chậm bàn giao căn hộ như thỏa thuận trong hợp đồng.



Cao ốc Khang Gia, nơi bà Vân yêu cầu chủ đầu tư giao căn hộ. Ảnh: Y.CHÂU

Ba lần hoãn xử rồi chuyển hồ sơ

TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án và xác định đây là tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ.

Tháng 10-2016, TAND quận Gò Vấp đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu nhưng do đại diện phía Công ty Khang Gia vắng mặt nên tòa hoãn xử.

Một tháng sau, tòa đưa vụ án ra xử lần 2. Đại diện bị đơn cho rằng do mới được Công ty Khang Gia ủy quyền (do người được ủy quyền trước đó không còn làm việc tại công ty) nên xin hoãn phiên tòa để có thời gian kiểm tra, xem xét, nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như bổ sung các tài liệu, chứng cứ có liên quan. Tòa chấp thuận và tiếp tục hoãn xử.

Một tháng sau đó, TAND quận Gò Vấp mở phiên xử lần 3. Tại phần thủ tục hỏi, đại diện Công ty Khang Gia đề nghị hoãn phiên tòa để cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm thực hiện thủ tục phản tố theo quy định. Đại diện VKS quận cũng đề nghị hoãn xử để xem xét yêu cầu của bị đơn trong vụ án. Cuối cùng, tòa đã quyết định hoãn xử theo yêu cầu của bị đơn và VKS.

Sau ba lần hoãn xử, ngày 23-12-2016, TAND quận Gò Vấp ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án cho TAND quận 10. Theo TAND quận Gò Vấp, tranh chấp trong vụ án không liên quan đến bất động sản, bị đơn là Công ty Khang Gia có trụ sở tại quận 10 nên vụ án thuộc thẩm quyền của TAND quận 10 theo quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015.

Tòa Gò Vấp chuyển hồ sơ là không đúng

Bà Vân khiếu nại quyết định trên. Tháng 1-2017, chánh án TAND quận Gò Vấp đã bác khiếu nại của bà, giữ nguyên quyết định chuyển vụ án cho TAND quận 10.

Tháng 3-2017, TAND quận 10 thụ lý vụ án. Nửa năm sau, TAND quận 10 ra quyết định chuyển lại vụ án cho TAND quận Gò Vấp giải quyết. Theo TAND quận 10, yêu cầu khởi kiện của bà Vân trong vụ án rất rõ ràng: Đó là yêu cầu Công ty Khang Gia phải bàn giao căn hộ và bồi thường thiệt hại do bàn giao căn hộ chậm theo quy định trong hợp đồng. Đối tượng tranh chấp ở đây là bất động sản tọa lạc tại quận Gò Vấp. Do vậy TAND quận Gò Vấp phải giải quyết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015.

Ngày 26-9-2017, TAND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Vân. Theo TAND TP.HCM, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015, với đối tượng tranh chấp là bất động sản thì tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. Từ đó, TAND TP.HCM nhận định TAND quận Gò Vấp chuyển hồ sơ cho TAND quận 10 giải quyết là không đúng, TAND quận 10 phải chuyển hồ sơ về cho TAND quận Gò Vấp giải quyết.