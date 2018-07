Vụ án chửi trưởng trạm y tế xã

TAND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc vừa xử sơ thẩm vụ bà L. tranh chấp bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm với bị đơn là bà Q. HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc bà Q. phải công khai xin lỗi bà L. tại địa phương và bồi thường 1,3 triệu đồng.



Bị chửi tại đám tang

Theo đơn khởi kiện, bà L. trình bày sáng 17-4-2017, bà đến đám tang một người quen. Sau khi thắp nhang thăm viếng linh cữu người xấu số xong, bà L. từ trong nhà đi ra đến bậc thềm thì bà Q. từ đâu xông đến, dùng lời nói thô bạo, tục tĩu chửi, đuổi và đe dọa đánh bà.

Theo bà L., mục đích của bà Q. là bôi nhọ danh dự, làm nhục bà nơi đông người để làm mất uy tín vì bà là trạm trưởng trạm y tế xã.

Cụ thể, bà Q. nói: “L. mày là con quỷ, mày là con chó, ai cho mày đến đây, tiên sư nhà mày, mày cút ngay không mày chết bây giờ”. Bà L. cho rằng hành vi hùng hổ táo tợn của bà Q. khiến bà bất ngờ, hụt hẫng, ức chế, hoảng sợ như muốn gục ngã tại chỗ. Ngay lúc đó bà L. không phản ứng được gì, may mắn có người đỡ và dìu bà ngồi xuống ghế mới không bị ngã. Thậm chí có anh G. (trưởng công an xã) là cháu rể chủ nhà đã can ngăn, đẩy bà Q. ra nơi khác nhưng bà này vẫn tiếp tục chửi bới và đe dọa.

Sau sự cố xảy ra, bà L. được nhiều người động viên mới bình tĩnh lại, bà ngồi nghỉ khoảng 30 phút mới ra về được.

Bà L. cho rằng việc bà Q. chửi bới bà - một đảng viên, một trưởng trạm y tế xã tại đám tang là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà.

Với hành vi này, bà Q. đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo. Bà Q. đã xin lỗi bà L. tại tòa án nhưng bà không nhất trí và vẫn đề nghị tòa buộc bà Q. phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín, tổn thất tinh thần với tổng số tiền là hơn 12 triệu đồng. Đồng thời, bà L. yêu cầu bà Q. phải công khai xin lỗi mình tại địa phương nơi bà đang cư trú.





Phải xin lỗi công khai

Tại tòa, bà Q. trình bày sự việc xảy ra tại đám tang anh rể bà. Khi thấy bà L., bà chỉ nói: “Bà L. về đi vì bà Đ. (chị bà Q. - PV) không cho bà đến nhà”. Lúc đó bà đang đứng cách bà L. hơn 1 m, bà L. nghe tiếng bà nói liền giơ cánh tay phải lên nói: “Mày thì một vả, bây giờ con chó này mày như một con quỷ”. Do bị bất ngờ nói lại như vậy nên bà Q. đáp: “Mày mới là con chó, mày mới là con quỷ, mày cút ra khỏi nhà bà Đ. ngay”.

Sau đó bà L. và mẹ ruột đuổi theo và chửi bà, trong khi anh G. cũng đi theo bà ra phía nhà bếp và không nói gì thêm. Sau khi sự việc xảy ra, bà đã nhận thấy mình có lỗi và đã chấp nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo của UBND xã. Bản thân bà không khiếu nại gì về quyết định này và đã chấp hành.

Theo bà Q., việc bà L. yêu cầu bà bồi thường hơn 12 triệu đồng và công khai xin lỗi trước địa phương, bà không nhất trí. Vì hành vi của bà như vậy chưa đến mức phải làm theo hai yêu cầu của bà L. Bà Q. cho rằng bản thân đã nhận thức được cách cư xử của mình tại đám tang là sai và đã xin lỗi bà L. tại các buổi hòa giải của tòa án.

HĐXX TAND huyện Lập Thạch nhận định việc bà Q. chửi tục, đuổi bà L. là một đảng viên, trạm trưởng trạm y tế xã tại nơi đông người là đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà L. và gây mất trật tự tại nơi công cộng. Theo quy định tại Điều 34 BLDS thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Vì vậy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L., buộc bà Q. phải công khai xin lỗi tại địa phương.

Đối với yêu cầu buộc bà Q. phải bồi thường số tiền hơn 12 triệu đồng, HĐXX không chấp nhận do bà L. không có cơ sở chứng minh thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, hành vi của bà Q. đã làm cho bà con hàng xóm hiểu lầm bà L. Vì thế cần buộc bà Q. phải bồi thường một khoản tiền cho bà L. để bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, tương ứng với một tháng lương cơ sở là 1,3 triệu đồng.