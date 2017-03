Xử hình sự chủ quán xin chào: Vội vàng và sai luật

Sáng nay (21-4), Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ án (PL)- Chiều 20-4, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo Công an TP và đề nghị VKSND TP kiểm tra vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn chậm có giấy phép kinh doanh bị khởi tố. Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng cho biết đã chỉ đạo giám đốc Công an TP, viện trưởng VKSND TP khẩn trương làm rõ vụ này. Chiều 20-4, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đâu, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, cho biết hồ sơ đã được chuyển lên VKS TP cùng ngày. Lãnh đạo VKS TP thì cho biết đã giao phòng nghiệp vụ nghiên cứu hồ sơ, đồng thời yêu cầu bổ sung các tài liệu chưa đủ để sớm có hướng xử lý những thông tin báo chí phản ánh. Cũng trong chiều 20-4, Ban giám đốc Công an TP đã yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, trực tiếp có mặt để báo cáo toàn bộ quá trình xử lý vụ việc của ông Tấn. Sau khi nghe ông Quý báo cáo, sáng nay (21-4) Công an TP sẽ tổ chức họp báo để thông tin vụ việc với báo chí. TL - HT - PL