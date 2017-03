Y án tử kẻ hiếp dâm đồng nghiệp rồi phi tang xác

Ngày 14-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với Bùi Thanh Hoài (30 tuổi) về ba tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.



Trước đó xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai còn tuyên phạt Lương Tuấn Khanh (39 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) tù chung thân về hai tội giết người và hiếp dâm. Bị cáo này không kháng cáo nên được triệu tập đến phiên phúc thẩm là người có liên quan để làm rõ lời kêu oan của Hoài.



HĐXX nhận định lời khai bị ép bức cung nhục hình mới khai nhận hành vi và mình không biết sự việc chị N. bị sát hại của Hoài là không có căn cứ.



Bị cáo Hoài (áo xanh) và Khanh tại phiên xử

Theo hồ sơ, Hoài và Khanh làm công nhân tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Sáng 18-2-2015 (tức ngày 30 tết AL), cả hai tổ chức tất niên cùng một nhóm công nhân ở quán nhậu gần công ty, trong đó có chị N. (30 tuổi, ngụ cùng địa phương).



Ngà ngà say, Hoài và Khanh rủ chị N. về xưởng nhậu tiếp và được đồng ý. Tại đây Hoài đánh tiếng muốn cùng “vui vẻ” với chị N. nhưng bị từ chối. Tuy nhiên Hoài vẫn ôm, vật chị N. xuống nền nhà. Khanh chạy đến giữ chân để Hoài bóp cổ chị N. đến bất tỉnh. Sau đó, cả hai thay phiên nhau hãm hiếp.



Khi phát hiện chị N. đã chết, Khanh và Hoài mang thi thể nạn nhân ra vườn tràm gần đó tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với chị N. thêm một lần nữa. Tiếp đó, Hoài ra ngoài cổng công ty lấy xe máy của nạn nhân đi cất giấu. Khi đi ngang tấm phản gỗ ngồi nhậu ban đầu, Hoài phát hiện chiếc điện thoại di động iPhone 4 của chị N. đang để trên phản nên lấy bỏ vào túi quần.



Sau đó Hoài và Khanh lấy mùn cưa phủ lên xác chị N. rồi châm lửa đốt nhằm phi tang.



Sáng hôm sau, Khanh đi ra vườn tràm phát hiện xác chị N. nên nói Hoài báo cho ban giám đốc công ty và công an đến xử lý nhưng Hoài không đồng ý.



Sau đó, Khanh đã báo cho ban giám đốc công ty về việc phát hiện xác chết trong khu vực công ty. Hoài và Khanh bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cùng ngày.