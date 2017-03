Chuyện những người đánh án bằng khoa học: Vết đạn và khẩu súng thứ 2

Sau này, Nguyễn Văn Quang cũng khai nhận đã sang Campuchia chơi đá gà mua 2 khẩu súng Colt 45, 1 hộp tiếp đạn và 3 viên đạn với giá 300 USD rồi đem về nhà của Trần Phúc Hậu ở phường Thới Hòa, TP Cần Thơ cất giữ để tìm cơ hội gây án...

Ngày 23/11/2009, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử băng cướp tiệm vàng do bị cáo Nguyễn Văn Quang cầm đầu về tội "Cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng". Đây là một trong những vụ án cướp tiệm vàng được dư luận TP.HCM quan tâm đặc biệt.

Nguyễn Văn Quang (ngụ Bình Dương) có 2 khẩu súng Colt 45, 1 hộp tiếp đạn và 3 viên đạn, nên Quang rủ Đỗ Văn Tuấn và Nguyễn Thành Nghĩa sử dụng súng đi cướp, đối tượng mà chúng lựa chọn thực hiện vụ cướp bằng súng là tiệm vàng Anh Sang tại số 71B Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Sau khi điều nghiên, Quang và đồng bọn chọn thời điểm gây án là trưa ngày 8/8/2008, Nguyễn Văn Quang bàn bạc với Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Văn Tuấn và cả bọn phân công Quang sẽ đóng giả khách vào tiệm bán vàng, rồi bất ngờ rút súng uy hiếp chủ tiệm vàng để Nguyễn Thành Nghĩa vào lấy vàng, còn Đỗ Văn Tuấn đứng ngoài đường làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu bị phát hiện, truy đuổi thì cản đường cho đồng bọn tẩu thoát.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang

Kế hoạch đã được Quang vạch ra tỉ mỉ, và 12h ngày 8/8/2008, Nghĩa chở Quang bằng xe gắn máy hiệu Mio, còn Tuấn đi một mình bằng xe Dream đến tiệm vàng Anh Sang. Đến nơi, cả bọn chờ tới khi tiệm Anh Sang vắng hẳn người, Tuấn ở ngoài đường cảnh giới, Nghĩa và Quang đi vào chúng gặp vợ chồng ông Lương Văn Vĩnh chủ tiệm vàng, tên Quang lấy chiếc nhẫn 5 phân vàng ra bán. Khi ông chủ tiệm Vĩnh chưa kịp xăm soi chiếc nhẫn vàng thật, giả ra sao thì Quang đã móc trong người ra khẩu súng Colt 45 lên đạn chĩa vào người ông Vĩnh, gằn giọng từng tiếng: "Đứng im, không tao bắn", không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chủ tiệm Vĩnh "chết" đứng, tên Nghĩa đi vào quầy hốt vàng miếng, dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay các loại bỏ vào túi xách tổng cộng khoảng 24 lượng.

Khi định thần lại, thấy tên cướp sơ sểnh, ông Vĩnh liền tháo chạy ra nhà sau thì bị Quang nhanh tay chụp lại, cầm súng đập vào đầu, khẩu súng trên tay Quang đột nhiên cướp cò gây tiếng nổ, Quang hoảng hồn, ông Vĩnh nhân cơ hội vùng chạy, tri hô "cướp, cướp". Nghĩa và Quang lao ra lấy xe bỏ chạy, tên Tuấn chạy theo sau, một số người dân đuổi theo, Quang quay lại dùng súng dọa bắn, nhìn thấy súng, không ai dám đuổi theo nữa, cả bọn chạy theo đường Đào Sư Tích hướng về quận 7 qua cầu Kinh Tẻ.

Sau khi kiểm tra kỹ số vàng, tên Nghĩa đem cất giấu chờ tìm nơi tiêu thụ, còn tên Tuấn chở Quang đi về Củ Chi. Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội, Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự đã đến hiện trường thu thập các chứng cứ. Ngoài lời khai từ các nhân chứng, cơ quan điều tra còn thu giữ được 1 vỏ đạn.

Hung khí trong vụ cướp tiệm vàng Anh Sang

Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Quang và đồng bọn liên quan đến vụ cướp đều sa lưới pháp luật. Khi bắt giữ Quang, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu Colt 45, Quang khai, đây chính là khẩu súng gây án. Khẩu súng được đưa sang giám định tại Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM. Tại đây, bằng những phương pháp giám định khoa học tiên tiến, Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự khẳng định, đầu đạn thu giữ tại hiện trường vụ cướp tiệm vàng Anh Sang không trùng khớp, khẩu súng tang vật không phải là khẩu súng bắn ra đầu đạn, vỏ đạn thu được tại hiện trường. Chắc chắn khẩu súng kia vẫn còn ở "bên ngoài".

Tiếp tục khai thác tên Quang, hắn khai khẩu súng gây án đã được chôn giấu cẩn thận tại một khu vườn tại Củ Chi. Khi cơ quan điều tra đem khẩu súng sang Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự giám định, vết nứt rạn của viên đạn được bắn ra trùng khớp với viên đạn tang vật, các cán bộ khoa học kỹ thuật hình sự mới thở phào nhẹ nhõm, bởi đây mới chính là khẩu súng gây án. Sau này, Nguyễn Văn Quang cũng khai nhận: Năm 2006, Quang sang Campuchia chơi đá gà mua 2 khẩu súng Colt 45, 1 hộp tiếp đạn và 3 viên đạn với giá 300 USD rồi đem về nhà của Trần Phúc Hậu ở phường Thới Hòa, TP Cần Thơ cất giữ để tìm cơ hội gây án.

Khoảng tháng 5/2008, Quang lên TP.HCM kiếm việc làm nhưng không được nên tên Quang nảy sinh ý định sử dụng súng đi cướp tài sản. Quang về nhà Hậu lấy 2 khẩu súng đem lên chôn 1 khẩu tại vườn nhà của Quang ở Bình Dương, còn 1 khẩu Quang đem về nhà trọ của Nguyên ở Hóc Môn, và tại đây hắn cùng đồng bọn đi cướp sòng bài ở khu rừng Tràm thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Sau khi bàn bạc, Nguyên rủ thêm Phạm An Liêm đi cướp chung nhưng do vợ Liêm đang mang thai nên Liêm từ chối không tham gia, nhưng cũng không đi tố giác tội phạm. Nguyên cất giữ khẩu súng đến gần cuối tháng 7/2008, sợ bị Công an phát hiện, Nguyên cùng với tên Quang đem khẩu súng về Cần Thơ gửi cho Trần Phúc Hậu cất giữ giùm. Hai ngày sau, Quang quay về Cần Thơ gặp Hậu lấy lại khẩu súng đem lên TP.HCM, sau đó rủ Tuấn, Nghĩa đi cướp tiệm vàng Anh Sang.

Thượng tá Trần Văn Nghiệp, Phó phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận: vai trò của những người làm khoa học kỹ thuật hình sựtrong nhiều trường hợp thường rất quan trọng, vụ án 2 khẩu súng cướp tiệm vàng Anh Sang, nếu chúng ta không làm kỹ, cẩn thận, khẩu súng gây án vẫn còn tồn tại ngoài xã hội, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khẩu súng đó lọt vào tay một kẻ xấu khác...

Vụ án trên khiến tôi nhớ lại vụ án Dũng "Chim xanh", khi bị bắt, Dũng "Chim xanh" vẫn chối tội và tổ chức đàn em bên ngoài tiếp tục tổ chức những vụ cướp khác có cùng thủ đoạn với những vụ cướp do Dũng "Chim xanh" trước đây nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, cũng là để chứng minh sự vô tội của hắn. Nhưng từ những vỏ đạn thu được tại hiện trường, các chuyên gia đường đạn của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự đã bắt viên đạn giết người "kể" lại từng tội ác của hắn và đồng bọn, đồng cũng thời khẳng định những vụ án đó là do cùng một nhóm của Dũng "Chim xanh" thực hiện...

Theo Thuận Thiên - Kinh Hữu (ANTG)