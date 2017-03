Ngư dân bất chấp Trung Quốc ngược ngạo

Coi chừng nguyên tắc "quieta non movere"! Dẫn bài viết mới đây của tác giả Thái Văn Cầu, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho rằng: "Trong giải quyết tranh chấp giữa hai nước, Tòa án Công lý Quốc tế (International Court of Justice - ICJ) vẫn sử dụng nguyên tắc "quieta non movere" hay "không làm xáo trộn sự ổn định". Theo nguyên tắc này, ICJ có thể đưa phán xét thuận lợi cho nước đang chiếm giữ một vùng đất, vùng biển, dù chủ quyền ban đầu không thiết lập rõ ràng nhưng có hành xử thích hợp trong một thời gian lâu dài". Và "Việt Nam nên nhận thức rằng: Việc Trung Quốc khẩn trương thành lập thành phố hành chính Tam Sa để quản lý Hoàng Sa - Trường Sa, tổ chức du lịch ở Hoàng Sa, v.v… là đi sát với nguyên tắc "quieta non movere", nhằm chứng minh với thế giới Trung Quốc đang hành xử chủ quyền "một cách hòa bình" đối với các đảo vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam cho đến khi bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1956 và chiếm đoạt bằng vũ lực năm 1974 và năm 1988".