Những con nghiện “ngáo đá”

So với cơn bão “trắng” (heroin) ở thập niên 1990 thì lần này cơn bão “đá” (ma túy đá) đổ bộ vào TP mạnh mẽ hơn nhiều, cuốn đủ mọi thành phần từ trí thức, doanh nhân, nữ sinh cho đến gái nhảy, giang hồ.

Nghi ngờ nha sĩ gắn chip vào răng

Hà “bơ” là con duy nhất của một gia đình giàu có tại quận 2, vốn khét tiếng về độ chịu chơi. Mỗi lần chơi của Hà không tính bằng “chấm” đá (một chấm tương đương gần 1 g “đá”, có giá bán 2-3 triệu đồng) mà với số lượng 5-10 g cho một lần chơi. Tuấn “híp” là bạn của Hà kể: “Hà “bơ” cứ đòi tôi phải đưa đi mua bể cá. Tôi nói nhà có nhiều bể cá vậy rồi còn mua làm gì nữa. Anh bảo mua để trong nhà vệ sinh. Anh còn tính kiếm thêm bộ bàn ghế để vào nhà vệ sinh ngồi ngắm cá”.

Từ khi bị “ngáo đá”, Hà luôn bị ảo giác có người đang theo dõi mình. Hà cho anh em hết điện thoại xịn còn mình chỉ xài loại bình thường với lý do điện thoại xịn có thiết bị định vị, theo dõi, nguy hiểm không dùng được.

Có lần do “ngáo đá”, Hà “bơ” bị té xe, gãy ba chiếc răng cửa. Tuấn “híp” đưa Hà đi hàn răng. Hàn xong, trên đường đi về, Hà bắt Tuấn dừng xe để nói chuyện phải quấy: “Chú nói đi, chúng nó (phòng khám nha khoa) thuê người gắn chip vào răng anh để theo dõi đúng không? Nếu đúng đó là sự thật để anh đến dẹp tiệm luôn”.

Đô “đầu bò” ở quận 4 là một dân chơi ma túy đá có thâm niên ba năm giờ đã chuyển thành “ngáo đá”. Hắn trở nên hung hãn và hay sử dụng bạo lực với vợ. Mỗi khi về nhà, nhìn thấy con chó là hắn lại gọi vợ ra để hoạnh họe “Vì sao con chó lại cắn dây điện?” rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cô vợ biết chồng chơi ma túy đá nhưng chẳng thể nào can ngăn. Và mỗi lần bị đánh vô lý như thế chỉ biết gọi điện thoại cho bạn của chồng kể lể, khóc lóc. Từ đó, anh em chơi chung mỗi lần gặp Đô lại hỏi đùa “Vì sao con chó lại cắn dây điện?” nhưng mặt hắn rất nghiêm trọng và cố truy tìm nguyên nhân của việc này như một việc cần thiết, chính đáng phải tìm câu trả lời.

Một nhóm nữ sinh sử dụng ma túy đá tại nhà riêng. Ảnh: PHẠM THỦY

Vác mã tấu đòi chặt chân người yêu

Long “mọi”, một “đại ca” ở Củ Chi sinh năm 1976, đã có vợ và con trai hai tuổi nhưng kể từ ngày chơi ma túy đá, Long bỏ nhà lang thang với đám bạn trong TP. Có khi đến 4-5 tháng Long không về nhà. Vợ gọi điện thoại báo con bệnh phải đi cấp cứu, Long cũng bình thản như không vì còn đang bận rộn với công việc “đập đá vá trời”. Trong những lần đi chơi, Long quen với một cô tiếp viên nhà hàng nhưng cô này không chịu đựng được tính khí trời ơi lúc “ngáo đá” của Long và quyết định chia tay. Từ ngày bị người yêu bỏ, Long thường xuyên mang theo mã tấu bên người với ý định tìm người yêu chặt chân để làm bún móng giò. Linh “mọt”, một người bạn của Long kể: “Nhiều lúc anh em đang ngồi, giật mình thấy Long “mọi” rút mã tấu ra ve vuốt, miệng lẩm bẩm “Cho xin đôi chân để làm bún nào”, rồi xồng xộc phi lên xe đi tìm cô tiếp viên kia. Bạn gái Long bị một, hai lần Long đập cửa, chém hụt, thất kinh phải khăn gói về quê tức tốc để bảo toàn tính mạng”.

“Ngáo đá” - căn bệnh dân chơi hay gọi là “bệnh vui tính”. Sau thời gian sử dụng với liều lượng và tần suất nhiều, ma túy đá khiến cho hệ thần kinh của con nghiện bị rối loạn, gây ra chứng ảo giác, hoang tưởng…

Chính “lác” là một trong những người tiên phong trong thú chơi mới này. 35 tuổi nhưng Chính “lác” chỉ nặng 37 kg. Mẹ Chính đau lòng kể lại: “Có lần nó hớt hơ hớt hải chạy về nhà, ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở: “Mẹ ơi, mẹ nói đi con có phải con ông Nguyễn Đức Nghĩa không?”. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì, không biết Nguyễn Đức Nghĩa là ông nào. Mãi sau mấy đứa bạn nó nói tôi mới sực nhớ Nguyễn Đức Nghĩa là hung thủ chém người yêu ra từng mảnh. Có lẽ nó nghe người ta bàn nhiều đến Nghĩa nên nhớ tên mà không biết được tuổi tác, là ai, quan hệ với mình như thế nào. Tôi đau lòng lắm”.

Em trai của Chính thì kể: “Có lần anh Chính đang ngồi trong nhà thấy có một chị ve chai ngồi tránh nắng ở hiên nhà đối diện. Anh ấy mặt nghiêm nghị gọi mọi người và nói: “Nhìn kìa, CIA nó lại cử người theo dõi anh. Nó hóa trang thành người ve chai. Đã thế ra bảo nó vào nhà xem nó làm gì”. Nói rồi Chính lừ lừ tiến đến chị ve chai nhưng không hung hãn mà từ tốn mời chị vào nhà ngồi cho đỡ nắng. Chị kia từ chối. Chính hung hãn: “Có vào không thì bảo?”. Chị ve chai hiền lành, sợ sệt phải theo Chính vào nhà. Chính để chị ngồi giữa nhà rồi chong mắt theo dõi từng cử động. Nhìn chị ve chai ngơ ngác ngồi giữa nhà mà tôi không nhịn nổi cười, rồi lại thương cho anh mình”.

Tác hại khôn lường của ma túy đá

ThS-BS Nguyễn Thế Hùng, khoa Nam BV Tâm thần TP.HCM, cho biết: Ma túy đá có tên khoa học là Methamphetamine, tồn tại dưới dạng tinh thể có hình dạng, kích thước giống cánh đường phèn hoặc bột ngọt.

Ngoài những tác hại giống như thuốc lắc, “đập đá” còn gây ra cho người chơi ảo giác hoang tưởng, rối loạn hành vi nhân cách. Nó kích thích hệ thần kinh, khiến cho người sử dụng không điều khiển được mình, mất ngủ và không ăn được trong vài ngày liên tiếp. Do mất ngủ, thiếu ăn các cơ quan nội tạng sẽ nhanh chóng bị suy yếu, kiệt quệ. “Đập đá” thường xuyên còn là nguyên nhân gây ra hiện tượng thiếu máu não, thiếu máu cơ tim, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bản thân.

Trước đây, giới y học trên thế giới đã sử dụng Methamphetamine để điều chế thuốc chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần, trầm cảm. Ban đầu khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh người bệnh, khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đưa vào sử dụng, họ nhận thấy các tác dụng xấu, người sử dụng nhiều sẽ bị ảo giác, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Methamphetamine cũng từng được nhiều binh sĩ phương Tây sử dụng trước mỗi trận đánh để kích thích hưng phấn, mất cảm giác đói, không buồn ngủ và không sợ hãi khi làm nhiệm vụ.

Theo nhiều cán bộ cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, nhiều vụ án với tính chất manh động, sử dụng vũ khí nóng, thanh toán nhau vì những lý do lãng nhách do đối tượng gây án có tiền sử sử dụng ma túy hoặc đang trong trạng thái bị ảo giác và kích động mạnh sau khi phê ma túy đá. Ảo giác lo sợ ai đó theo dõi, tấn công nên các đối tượng này luôn mang theo vũ khí nóng trong người.

Ma túy đá không phải là hiện tượng mới nảy sinh nhưng nó vẫn còn là vấn đề nhức nhối chưa thể đẩy lùi, xóa sổ khi mà một bộ phận thanh thiếu niên còn coi loại ma túy này là một mốt ăn chơi sành điệu, khi mà sự nhận thức ngày càng có dấu hiệu lệch lạc đối với các giá trị sống.

Gây án do phê ma túy đá Ma túy đá là một loại ma túy tổng hợp được phát hiện lần đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 25-4-2006, trong người một con nghiện bị bắt tại một nhà nghỉ trên đường Láng Hạ. Kết quả xét nghiệm nhanh đã khiến ngay lập tức trong danh mục các loại ma túy tổng hợp của Việt Nam được bổ sung thêm một cái tên mới: Methamphetamine - một chất cực mạnh được bào chế dưới dạng thức tinh thể. Dụng cụ sử dụng ma túy đá. Ảnh: PHẠM THỦY Loại ma túy độc hại này được sử dụng chủ yếu dưới hai hình thức, hít trực tiếp hoặc là đốt nóng chảy bằng một dụng cụ giống như một “bàn đèn” rồi hút vào bằng đường miệng. Giá của “hàng đá” thuộc loại đắt nhất hiện nay, ước khoảng 45 triệu đồng/100 g tinh chất. Ngày 18-3-2011, người dân TP.HCM chứng kiến vụ bắt giữ con tin tại nhà sách Phương Nam (quận Tân Bình). Voòng Hùng Minh (ngụ Tân Phú, Đồng Nai), thủ phạm thực hiện vụ bắt cóc này không khác gì phim hành động với lý do “chạy trốn xã hội đen vì bị truy sát. Khi bị công an bắt giữ, kẻ gây rối này còn bẻ gãy một chiếc bàn chải đánh răng đâm vào cổ bạn tù để được ở tù lâu hơn. Kết quả giám định cho thấy chính ma túy đá làm cho Minh bị chứng ảo giác.

PHẠM THỦY