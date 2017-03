Anonymous cảnh báo IS âm mưu tấn công Mỹ và các nước khác trong ngày 22-11

Tờ Business International Times hôm 21-11 cho biết Anonymous đã đưa ra một tuyên bố trên mạng nói rằng nhóm này đã phát hiện thông tin liên quan đến các âm mưu khủng bố mới nhắm vào "Paris và thế giới" trong ngày 22-11.



Anonymous cho biết IS âm mưu tấn công Mỹ, Paris (Pháp), Indonesia, Ý và Lebanon trong ngày 22-11. (Ảnh: Reuters)

"Tất cả bằng chứng đã được cung cấp cho chính quyền các nước trên thế giới nhiều ngày trước. Họ đã nắm được thông tin và giờ trách nhiệm của họ là đưa ra các biện pháp đối phó với IS. Song họ đã không có bất kỳ động thái nào và đã đến ngày 22-11, chúng tôi phải tự mình giải quyết vấn đề này" - theo tuyên bố của Anonymous.

"Chúng tôi chỉ có trách nhiệm cảnh báo cho người dân trong trường hợp chính phủ các nước không có hành động nào" - tuyên bố viết tiếp.

Anonymous còn cảnh báo người dân các nước tránh tham gia các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là nhà thờ nhưng lại nói thêm rằng "nguy cơ các nhà thờ bên ngoài Paris (Pháp) bị tấn công là khá thấp".

"Mục đích là để đảm bảo an toàn cho thế giới, hoặc ít nhất những người đến những sự kiện này biết được rằng các mối đe dọa vẫn còn tồn tại và có khả năng xảy ra một cuộc tấn công" - nhóm cho biết.

Anonymous cũng đã liệt kê một số sự kiện ở Paris mà nhóm này nói "đã được xác nhận là có nguy cơ bị tấn công" và một vài sự kiện khác trên thế giới mà chưa được "xác nhận 100%", trong đó có sự kiện đấu vật WWE tại nhà thi đấu Philips Arena ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương đã khẳng định không có thông tin cụ thể hoặc đáng tin nào liên quan đến một mối đe dọa đối với WWE tại Philips Arena. Tuy nhiên, WWE và Philips Arena đã phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo sự an toàn cho tất cả người tham dự.

Cảnh sát FBI cũng cho biết họ đã nắm thông tin về kế hoạch của IS và theo sát tình hình để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ.

Được biết Anonymous đã "tuyên chiến" với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi IS nhận trách nhiệm các vụ khủng bố tại Paris làm ít nhất 132 thiệt mạng hồi tuần trước (13-11). Với chiến dịch OpParisIntel, Anonymous cho biết nhóm này đã đánh sập hơn 20.000 tài khoản Twitter của IS kể từ hôm 15-11.