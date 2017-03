Anonymous ‘tiêu diệt’ 5.500 tài khoản IS

Theo tờ Mirror (Anh), Anonymous vừa bắt đầu công bố tên và địa chỉ của năm người bị nghi là các quan chức tuyển mộ IS.



Nhóm hacker Anonymous đã tuyên chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi IS nhạn trách nhiệm các vụ tấn công tại Paris (Pháp) tối 13-11. Anonymous tuyên bố sẽ làm tê liệt chiến dịch tuyên truyền của IS và phơi bày các gián điệp bí mật của nhóm thánh chiến này.



Anonymous tuyên chiến chống lại IS sau khi tổ chức này nhận trách nhiệm vụ khủng bố Paris tối 13-11. (Ảnh: Mirror)

Hiện Anonymous đã rò rỉ thông tin chi tiết về năm người đàn ông mà nhóm hacker này cho biết là các tay tuyển mộ IS. Các thông tin bị rò rỉ bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại, cho thấy những người này đến từ Afghanistan, Tunisia và Somalia.

Các nhà hoạt động của Anonymous cũng tuyên bố đã xác định được một quan chức tuyển mộ IS "cao cấp" đang sống ở châu Âu nhưng chưa công bố địa chỉ.

Mirror cho biết phía tờ báo này đã liên lạc với một vài người đàn ông trên nhưng họ đã không trả lời.

Trước đó, Anonymous đã đánh sập 5.500 tài khoản Twitter của IS. Đánh sập các tài khoản này được xem như là một cách để cản trở việc tuyển dụng và tuyên truyền của IS.