Bão Tembin tàn phá Philippines, hàng ngàn người chịu lũ

Từ hôm 22-12, bão nhiệt đới Tembin đã càn quét đảo Mindanao thuộc miền Nam Philippines với sức gió lên tới 80 km/giờ. Ba khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất tới thời điểm hiện tại là tỉnh Lanao del Norte, bán đảo Zamboanga và tỉnh Lanao del Sur.

Đài BBC đưa tin ngày 24-12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã trực tiếp đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng.

Một con phố ở thành phố Cagayan de Oro chìm trong biển nước hôm 22-12. Ảnh: AFP

Mưa bão đã gây ra tình trạng sạt lở và lũ lụt, ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên đảo Mindanao, nơi sinh sống của hơn 20 triệu dân. Tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng và công tác cứu hộ hiện bị cản trở khá nhiều.

Các đội cứu hộ hiện vẫn chưa tiếp cận được một số khu vực trên đảo Mindanao bị ảnh hưởng do bão Tembin. Khoảng 160 người mất tích chưa được tìm thấy và hàng ngàn người hiện không có nhà ở.

Nhiều nhà cửa bị chôn vùi do sạt lở và lũ lụt. Ảnh: AP

Ngay khi bão Tembin bắt đầu đổ bộ vào đảo Mindanao, báo động khẩn cấp đã được ban bố ở một số khu vực gồm tỉnh Lanao del Norte và tỉnh Lanao del Sur.

Trang tin Rappler (Philippines) dẫn số liệu từ các quan chức khu vực cho biết có 127 người thiệt mạng ở tỉnh Lanao del Norte trong khi con số này ở bán đảo Zamboanga và tỉnh Lanao del Sur lần lượt là 50 và 18.

Người dân ở Salvador, tỉnh Lanao del Norte được chuyển tới nơi an toàn hôm 23-12. Ảnh: REUTERS

Các thị trấn Tubod và Piagapo chịu thiệt hại nặng nhất trong khi làng Dalama, một khu vực xa xôi trên đảo này, đã bị chôn vùi.

Sĩ quan cảnh sát Gerry Parami ở thị trấn Tubod thuộc tỉnh Lanao del Norte cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng chỉ riêng tại thị trấn này. Nằm cách Tubod khoảng 10 km về hướng Đông là thị trấn Piagapo, nơi ít nhất 10 người chết.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở thành phố Cagayan de Oro. Ảnh: REUTERS

Nhiều khu vực vốn đã nghèo khó nay lại chịu thêm mất mát. “Tỉnh Lanao del Sur là tỉnh nghèo nhất ở Philippines. Trong 7 tháng qua, có khoảng 350.000 đã rời bỏ nhà cửa vì tình trạng giao tranh (ở thành phố Marawi)” – ông Andrew Morris, người làm việc trong Quỹ trẻ em của Liên Hiệp Quốc tại Mindanao, nói.

Bão Tembin đang di chuyển về hướng Tây vào biển Đông, quét qua một số đảo khác ngoài khơi của Philippines và theo dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ của Việt Nam.

Khoảng 200 người được cho là đã thiệt mạng do bão Tembin. Ảnh: REUTERS

Philippines chịu ảnh hưởng của khoảng 20 cơn bão mỗi năm và các cảnh báo được phát đi thường xuyên. Theo Reuters, hậu quả nặng nề do bão Tembin lần này có thể do hầu hết người dân đã phớt lờ cảnh báo, không sơ tán khỏi các khu vực gần biển và sông hồ để tới các nơi an toàn.

Tuần trước, 46 người đã thiệt mạng khi một cơn bão đổ bộ vào miền Trung Philippines. Hồi năm 2013, siêu bão Haiyan đã khiến gần 8.000 người thiệt mạng và 200.000 người Philippines mất nhà cửa.