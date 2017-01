Bắt được tay súng tấn công hộp đêm Istanbul

Ngày 17-1, tờ báo Hurriyet dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm, tên giả là Abu Muhammed Horasani, đã bị bắt ở nơi lẩn trốn với con trai 4 tuổi của hắn. Thông tin này chưa được chính quyền xác nhận.



Hàng tá người đã bị bắt giữ vì tình nghi liên can đến vụ xả súng. Trước đó, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ việc, nói rằng đó là hành động trả thù sự can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Ngày 1-1, kẻ tấn công xông vào hộp đêm Reina và dùng súng trường tự động bắn vào mọi người, nạp lại đạn đến 6 lần và tiếp tục bắn những người bị thương đã ngã vật ra đất.



Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công ở cửa hộp đêm Reina, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS



Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, khách du lịch các nước Ả Rập, Ấn Độ và Canada đã bỏ mạng trong vụ tấn công.

Trên trang web Haberturk, Horasani được mô tả là người gốc Uzbek, bị bắt trong một khu nhà ở liên hợp ở quận Esenyurt, phía châu Âu của thành phố Istanbul. Có 3 người ở trong căn hộ kẻ tình nghi bị bắt, vốn là nhà một người bạn Kyrgyz của hắn.

Theo tờ báo của chính quyền địa phương, 5 người đã bị bắt, trong đó có kẻ tình nghi, một người đàn ông gốc Kyrgyz và 3 phụ nữ. Tờ báo này cũng cho biết cảnh sát cũng đồng thời thực hiện nhiều vụ bố ráp khác vào những nơi có liên quan đến nhóm này.

Trong năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của phiến quân Hồi giáo cực đoan. Sau vụ xả súng, nguồn tin an ninh cho biết tay súng này đã được đào tạo bài bản về chiến tranh du kích ở Syria.