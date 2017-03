Bức ảnh gây sốc toàn châu Âu

Báo chí châu Âu xuất bản ngày 3-9 cùng đăng một bức ảnh trên trang nhất. Đó là ảnh một bé trai nằm chết trên bãi biển Bodrum (Thổ Nhĩ Kỳ). Em nằm úp mặt, thân thể ướt mem nước biển.

Báo Daily Mail (Anh) đưa tin nạn nhân là bé Aylan Kurdi, ba tuổi. Gia đình bé cư trú tại TP Kobani (Syria) đã chạy loạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây vài tháng, Kobani là chiến trường ác liệt giữa quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo và dân quân người Kurd.

Đêm 31-8 (giờ địa phương), cha mẹ em dẫn em và người anh Gulip, năm tuổi cùng những người Syria khác xuống hai canô đi từ bãi biển Bodrum sang đảo Kos (Hy Lạp), cửa ngõ vào Liên minh châu Âu.

Đoạn đường biển chỉ dài 13 hải lý nhưng cuối cùng hai canô chở 23 người không bao giờ đến nơi.

Hãng tin Dogan (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã vớt được 12 thi thể, trong đó có năm trẻ em và một phụ nữ. Cha của bé Aylan Kurdi cho biết vợ và hai con đều đã chết đuối.

Bức ảnh gây sốc đã được đăng trên trang bìa các báo châu Âu ngày 3-9. Ảnh: NILÜFER DEMIR

Các báo lớn ở Anh như The Independent, The Guardian, The Times, The Daily Mail đã đăng trên trang nhất bức ảnh bé Aylan Kurdi nằm trên bãi biển.

Báo The Guardian bình luận: “Mọi ghê rợn trong tấn thảm kịch con người đang diễn ra trên các bờ biển châu Âu”.

Báo The Independent đặt câu hỏi: “Nếu những hình ảnh gây ấn tượng đặc biệt mạnh về thi thể em bé Syria trôi dạt vào bãi biển không thay đổi được thái độ của châu Âu với người nhập cư thì điều gì sẽ làm được điều đó”.

Tại Ý, báo La Repubblica đăng bài với tựa đề: “Bức ảnh đã làm thế giới im lặng”.

Tại Tây Ban Nha, báo El Pais bình luận đây là “biểu tượng của bi kịch di dân”. Báo El Mundo nhận định bức ảnh “em bé bãi biển” rồi sẽ bổ sung thêm vào tập ảnh về nỗi ô nhục di dân.

Các mạng xã hội cũng đăng rất nhiều lời bình luận ta thán: “Thế giới này sẽ đi về đâu”, “Bức ảnh đã tát vào mặt châu Âu”, “Đây là nỗi hổ thẹn của tất cả chúng ta”…

Ông Peter Bouckaert, Giám đốc tổ chức Human Rights Watch, giải thích trước khi ông đăng ảnh bé Aylan Kurdi trên Tweeter: “Một số người nói hình ảnh này quá sốc để chia sẻ trên mạng hoặc in báo. Nhưng chuyện tôi thấy còn sốc hơn các thi thể trẻ em chết đuối dạt vào bờ, đó là chẳng ai làm gì hơn nữa để cứu mạng sống của chúng”.

Báo La Libre (Bỉ) đã quyết định đăng bức ảnh “em bé bãi biển” như một biểu tượng về thảm kịch nhân đạo ở châu Âu.

Tổng Biên tập Dorian de Meeûs giải thích: “Chúng tôi cho rằng đăng bức ảnh khó chịu ấy có thể thúc đẩy nhận thức về điều kiện sống của người nhập cư… Bức ảnh sẽ làm cho chúng ta nghĩ đến con cháu hay trẻ hàng xóm chúng ta… Quá nhiều người thích phớt lờ hoặc đánh giá thấp thảm kịch làn sóng người di dân sẵn sàng làm tất cả để chạy trốn”.