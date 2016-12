Các nghị sĩ vào trại giam thẩm vấn bà Choi Soon-sil

Họ muốn quay phim cuộc thẩm vấn nhưng không thực hiện được vì lãnh đạo trại giam không đồng ý. Trong cuộc thẩm vấn dài hai tiếng rưỡi, bà Choi bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

Các nghị sĩ cũng đã tiếp xúc với hai cựu cố vấn tổng thống Ahn Jong-beom và Jeong Ho-seong tại một trại giam khác. Bà Choi và hai cựu cố vấn không chịu ra điều trần trước ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội với lý do lời khai của họ có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra của các công tố viên độc lập. Luật pháp không cho phép các nghị sĩ sử dụng vũ lực triệu tập các nghi can để thẩm vấn, do đó ủy ban điều tra đặc biệt chỉ có thể làm đơn kiện ba người này về hành vi coi thường Quốc hội.

Trong khi đó, các luật sư của bà Choi đã phát thông cáo báo chí phản ánh cuộc thẩm vấn bà Choi tại trại giam đã làm trái luật pháp và hiến pháp. Thông cáo giải thích ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội không có quyền thẩm vấn nhân chứng không tham dự điều trần và nếu muốn thẩm vấn thì phải đưa yêu cầu trước tối thiểu bảy ngày theo luật định. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Bộ Tư pháp khẳng định thẩm vấn nghi can tại nơi giam giữ là đúng luật.