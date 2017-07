Đề cử Giám đốc FBI của ông Trump không thề trung thành

Ngày 12-7, ông Christopher Wray, lựa chọn của Tổng thống Donald Trump cho vị trí Giám đốc FBI thay ông James Comey bị ông sa thải tuyên bố sẽ giữ sự độc lập, sẽ từ chối thề trung thành nếu ông Trump yêu cầu.

Ông Wray được ông Trump đề cử vào vị trí Giám đốc FBI từ ngày 7-6. Ngày 12-7 ông Wray ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện để được chấp nhận vào vị trí này.



Tại cuộc điều trần kéo dài 4 tiếng rưỡi, ông Wray nói khả năng lớn ông sẽ không đồng ý gặp riêng ông Trump, như ông Comey đã từng miễn cưỡng gặp, cho biết sẽ từ chức nếu ông Trump buộc phải làm điều gì đó trái luật.



Ông Wray tuyên thệ tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày 12-7. Ảnh: REUTERS



Theo ông Wray, hiện tại không có ai ở Nhà Trắng yêu cầu ông phải cam kết trung thành với ông Trump, điều mà ông Comey nói đã bị ông Trump yêu cầu trong cuộc gặp ngày 26-1. Ông cho biết nếu bị gây áp lực phải làm điều đó ông sẽ từ chức.

“Sự trung thành của tôi là dành cho hiến pháp, cho luật pháp và cho sứ mệnh của FBI… Đầu tiên tôi sẽ cố nói để ông ấy bỏ ý định đó. Nếu không được thì tôi sẽ từ chức”.

Ông Wray nói ông không có lý do gì nghi ngờ kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ bằng cách tấn công mạng, công bố các thư điện tử bất lợi cho bà Clinton. Ông cũng bác bỏ lời mô tả của ông Trump trước đây rằng cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ là một “cuộc săn đuổi ma quỷ”, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ FBI trước ảnh hưởng chính trị từ hai đảng.

“Tôi không nghĩ Giám đốc Mueller đang thực hiện một cuộc săn đuổi ma quỷ” – ông Wray nói, khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình cuộc điều tra Nga của Công tố viên độc lập Robert Mueller – người ông mô tả là đặc biệt ngay thẳng và ông cực kỳ tôn trọng. Ông Wray làm việc tại Bộ Tư pháp trong thời Tổng thống George W. Bush. Giám đốc FBI lúc đó là ông Mueller, ông Comey là phó giám đốc.



Ông Wray điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày 12-7. Ảnh: REUTERS



Cuộc điều trần của ông Wray diễn ra trong thời điểm Nhà Trắng đang trong cơn lao đao mới với thông tin về cuộc gặp giữa con trai ông Trump, ông Donald Trump Jr. với một luật sư chính phủ Nga tháng 6 năm ngoái. Luật sư này có thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton – đối thủ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống – và muốn cung cấp.

Khi được nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham hỏi về cuộc gặp của ông Trump Jr. với luật sư Nga, ông Wray từ chối đề cập cụ thể, chỉ nói: “Bất kỳ đe dọa hay nỗ lực nào của bất kỳ quốc gia nào hay cá nhân nào nhằm can thiệp bầu cử của chúng ta đều là điều FBI muốn biết”.

Việc ông Comey bị ông Trump sa thải ngày 9-5 đã gây ra một cơn chấn động chính trị lớn. Trước áp lực này, 8 ngày sau đó Bộ Tư pháp phải bổ nhiệm cựu Giám đốc FBI Mueller làm Công tố viên đặc biệt điều tra độc lập các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và thông đồng với đội tranh cử ông Trump. Ngoài cuộc điều tra độc lập này còn có các cuộc điều tra của FBI, của các Ủy ban Quốc hội. Vụ điều tra Nga gây khó cho ông Trump rất nhiều trong 6 tháng qua.