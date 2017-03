Đồng rúp Nga mất giá, vì sao?

Kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào thu nhập từ nguồn lợi dầu thô. Do đó, giá dầu thô giảm kéo theo nguồn thu quốc gia cũng giảm theo. Hồi tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nhận định Nga có thể bị thiệt hại đến 100 tỉ USD do giá dầu giảm. Hồi đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Nga dự báo nếu giá dầu ở mức hiện tại (trên dưới 60 USD/thùng), GDP của Nga có thể giảm 4,5%-4,8%. Nga dự báo sẽ suy thoái -0,8% trong năm 2015 sau mức tăng trưởng 0,6% năm nay. 49% giá trị đồng rúp đã bị mất so với đồng USD kể từ đầu năm đến nay. So với đồng euro, đồng rúp đã mất giá 42%. _________________________________________ Trong lúc khủng hoảng đừng bao giờ chuyển từ ngoại tệ này sang ngoại tệ khác. Ngay cả giới chuyên nghiệp cũng không làm như thế. Lao đến các phòng kiều hối đổi đồng rúp sang USD sẽ bị mất tiền tiết kiệm. Hiện thời, điều chủ yếu là đừng gieo hoang mang. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Thuế (Duma quốc gia Nga)

ANDREI MAKAROV