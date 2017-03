Iraq chuẩn bị 80.000 quân tái chiếm Mosul

Hôm trước đó, Reuters đưa tin trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi cho biết nhiều tên chỉ huy IS đã cùng gia đình tháo chạy khỏi Mosul (miền Bắc Iraq) trước đà tiến công của quân đội Iraq đang áp sát TP này (ảnh).

Nhiều gia đình các phần tử IS ở Mosul đã bán tháo tài sản và đào thoát sang Syria. Một số tên tìm cách vào khu tự trị người Kurd. Bộ trưởng Khaled al-Obeidi nói căn cứ tin tình báo, trong nội bộ IS đang xào xáo rất căng thẳng về chuyện tài chính.





Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời người phát ngôn chính quyền người Kurd cho biết chiến dịch phản công tái chiếm Mosul sắp tới sẽ gồm 50.000 binh sĩ quân đội chính phủ, 20.000 dân quân người Kurd, gần 10.000 tay súng người Turkmen cùng các bộ tộc dòng Sunni địa phương.

Quân đội chính phủ và các bộ tộc dòng Sunni sẽ đi đầu, kế đến là các lực lượng khác. Liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ yểm trợ về không quân. Dự kiến thời gian giải phóng hoàn toàn Mosul kéo dài từ sáu tháng đến một năm. IS đã mất 50% diện tích chiếm đóng từ năm 2014 ở Iraq. Hiện số quân IS cố thủ trong Mosul khoảng nhiều ngàn tên nhưng chưa tới 10.000 quân.