IS dùng giáo trình tiếng Anh 'tẩy não' trẻ em

Theo Fox News, hồi tháng 2 năm nay, khi tiến hành giải phóng khu vực đông Mosul, quân đội Iraq đã tìm thấy một bộ sách giáo khoa của IS trong một cô nhi viện. Bộ sách có tựa đề “Tiếng Anh dành cho Nhà nước Hồi giáo”, được IS sử dụng để "tẩy não" trẻ em ở khu vực nhóm phiến quân kiểm soát.

Số sách này không giống với các loại sách giáo khoa thông thường. Bộ sách gồm sách đọc, viết và số học có chứa nội dung giới thiệu về chiến tranh, chủ nghĩa thánh chiến Hồi giáo và chủ nghĩa khủng bố.

IS đưa các hình ảnh mang tính chiến trường, bạo lực vào sách giáo khoa để "tẩy não" trẻ em. Ảnh: FOX NEWS

Trong bảng chữ cái, IS sử dụng từ “battle” (chiến đấu) để làm ví dụ cho chữ B, sử dụng “gun” (súng) để minh họa cho chữ G, kế bên là hình ảnh một khẩu súng trường AK-47. Trong một ví dụ khác, từ “sniper” (người bắn tỉa) và hình ảnh một chiến binh IS đang nhắm bắn súng trường đã được IS dùng để minh họa cho chữ S.

Bên cạnh việc huấn luyện bằng cách cho các chiến binh nhí xử tử các nạn nhân, IS sử dụng những quyển sách giáo khoa này như một công cụ truyền bá và "tẩy não" trẻ em từ giai đoạn rất sớm, giai đoạn lẽ ra các em nên xem phim hoạt hình thay vì làm quen với các vụ hành quyết, theo Fox News.

Các quan chức quân sự Iraq cho biết trại mồ côi, nơi bộ sách được tìm thấy đã được sử dụng để đào tạo trẻ em thành các chiến binh nhí hoặc những người truyền tin cho IS.

IS huấn luyện cho các chiến binh nhí trong một trại huấn luyện gần Damascus, Syria đầu tháng 12-2014. Ảnh: SITE

Ruth Feldman, một nhà tâm lý trẻ em tại ĐH Bar Ilan (Israel), cho rằng việc đầu độc trong giáo dục ngay từ giai đoạn sớm như thế này có thể khiến trẻ em dễ bị đẩy vào con đường sai trái. “Não của các bé rất dễ tiếp thu cái mới và dễ thấm nhuần những lời tuyên truyền”.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) đóng tại Anh ước tính có ít nhất 300 chiến binh nhí IS đã thiệt mạng trong hai tuần đầu tiên sau khi Iraq bắt đầu chiến dịch giành lại Mosul hồi tháng 10-2016. Theo tổ chức phi chính phủ Save the Children (Cứu trẻ em), hơn 1 triệu trẻ em ở Iraq sống dưới sự cai trị của IS bị buộc thôi học hoặc theo một khóa đào tạo chế bom, chặt đầu do nhóm phiến quân nghĩ ra.