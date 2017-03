IS muốn đánh du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Dodan (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin cơ quan điều tra đã xác định tên đánh bom tự sát tại Istanbul sáng 12-1 tên là Nabil Faldi, 27 tuổi, người Syria. Tên này sinh tại Saudi Arabia, từ Syria nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-1 và là phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Sáng 13-1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch tại Antalya và bắt giữ ba nghi can Nhà nước Hồi giáo tự xưng đều là công dân Nga. Ngoài ra còn có 65 nghi can khác đã bị bắt giữ ở nhiều địa phương. TNL 10 người chết trong vụ đánh bom ở Istanbul đều là công dân Đức. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho biết như trên. Ông nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy người Đức bị nhắm đến làm mục tiêu, do đó dân Đức vẫn nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 13-1, ông đã đến hiện trường đánh bom tại Istanbul.