IS nhận bắn rơi máy bay ở Ai Cập, Nga bác bỏ

Một phần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Alarabiya

"Các chiến binh caliphate đã thành công trong việc bắn hạ một chiếc máy bay Nga ở Sinai" - tuyên bố được nhóm trên đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhóm này nói rằng hành động của họ là để trả thù các cuộc không kích của Nga nhắm vào IS ở Syria.

Đáp lại thông tin trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nga Maxim Sokolov nói với hãng tin Interfax rằng tuyên bố chiếc máy bay Airbus A321 của Nga đã bị bọn khủng bố bắn rơi "không thể được coi là chính xác".



Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail (phải) đang lắng nghe tường thuật của lực lượng giải cứu khi quan sát một phần mảnh vỡ của máy bay Nga. Ảnh: Reuters

"Hiện nhiều phương tiện truyền thông khác nhau đang lan truyền tin máy bay chở khách Nga... được cho là bị lực lượng khủng bố bắn rơi. Thông tin này không thể được coi là chính xác" - Interfax dẫn lời ông Maxim Sokolov cho biết.

"Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại Ai Cập và các cơ quan hàng không trong nước. Hiện họ không có thông tin nào xác nhận tin đồn này" - ông nói thêm.



Gia đình các nạn nhân đau đớn chờ đợi tin tức mới. Ảnh: Alarabiya

Quân khủng bố IS đang tiến hành các hoạt động nổi dậy đẫm máu ở Sinai. Nhóm này tuyên bố rằng “các binh lính của đế chế caliphate đã bắn hạ một máy bay Nga thành công” ở Sinai.



Thân nhân của hành khách xấu số trên chuyến bay gào khóc tại sân bay St Petersburg khi hay hung tin. Ảnh: EPA

Quân khủng bố IS tuyên bố đây là hành động trả đũa cho các hoạt động không kích tiêu diệt IS của Nga gần đây ở Syria. Tuy nhiên, ba chuyên gia quân sự nhận định IS ở Sinai không sở hữu các tên lửa đất đối không có khả năng bắn trúng máy bay ở độ cao lớn.

Chiếc máy bay Airbus A321 của Nga mang số hiệu 7K9268 bay từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập đã bị rơi ở trung tâm bán đảo Sinai của nước này và tất cả 224 hành khách trên chuyến bay đều thiệt mạng, các quan chức Ai Cập đã nói.

Cơ quan hàng không Rosaviatsiya của Nga cho biết chuyến bay số hiệu 7K9268 đã rời lúc 3 giờ 51 GMT và dự kiến đến sân bay Pulkovo ở St Petersburg (Nga) lúc 12 giờ 10 cùng ngày. Chiếc máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Cyprus 23 phút sau khi cất cánh.