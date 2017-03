IS nhận trách nhiệm, đáng tin không?

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát ở Orlando (Mỹ) ngày 12-6 và vụ hai vợ chồng cảnh sát bị sát hại ở Magnanville (Pháp) ngày 13-6.

Báo Le Figaro ghi nhận cách thức nhận trách nhiệm giống nhau. Đầu tiên cơ quan truyền thông Amaq của IS công bố trên mạng xã hội. Sau đó, bản tin được tiếp tục truyền đi qua các kênh khác của IS như ứng dụng Android trên điện thoại di động, đài phát thanh Al-Bayan, các tạp chí như Dabiq, Dar-al-Islam hay kênh truyền hình Telegram.

Cách thức công bố tương tự như báo chí đưa tin. Ban đầu Amaq công bố tin vắn trước, ví dụ nội dung bản tin công bố vào tối 14-6: “Một chiến binh IS đã dùng dao giết một phó cảnh sát trưởng ở Les Mureaux cũng như vợ làm viên chức cảnh sát ở thị trấn Magnanville gần Paris”. Tin vắn có ghi ngày tháng và biểu tượng của Amaq.

Sau đó chúng phát các bản tin dài hơn và dùng lời lẽ khoa trương hơn. Ví dụ các bản tin được IS phát tán sau vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13-11-2015 và vụ đánh bom tự sát ở Brussels ngày 22-3.





Tokyo tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát Orlando (Mỹ) vào tối 14-6. Ảnh: JAPAN TIMES

Cần lưu ý thông tin không phải lúc nào cũng chính xác. Trong bản tin nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Paris ngày 13-11-2015, IS khoe đã đánh bom ở quận 18 thủ đô Paris nhưng thật ra không có.

Bản tin nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát ở Brussels cũng nói sai vì bọn khủng bố không đem theo vũ khí cá nhân nào đến sân bay Brussels.

Nhà báo Wassim Nasr nhận xét IS có thể dựa vào tin tức đăng trên báo để soạn ra bản tin nhận trách nhiệm.

Chuyên gia Mathieu Guidère lưu ý về sau IS đã thay đổi cách thức tuyên bố nhận trách nhiệm. IS yêu cầu kẻ tấn công do IS phái đi phải trực tiếp lên tiếng và cung cấp bằng chứng gồm băng ghi hình, ảnh chụp, văn bản viết.

Trước đó, người phát ngôn IS Abu Muhammad al-Adnani đã từng bị trong nội bộ IS và cả Al Qaeda chỉ trích sao tuyên bố nhận trách nhiệm quá chậm. Ví dụ một ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố ở Paris, IS mới lên tiếng.

Chính vì thế, trong vụ sát hại hai vợ chồng cảnh sát ở Pháp hôm 13-6, trong lúc cảnh sát thương lượng, hung thủ Larossi Abballa đã nói với cảnh sát hắn hành động nhân danh IS.

Chuyên gia Mathieu Guidère nhận xét bọn khủng bố làm như vậy để khỏi ai nghi ngờ về chúng và sắp tới có thể chúng sẽ quay phim và phát trực tiếp.

Nhiều chuyên gia cho rằng hoàn toàn có khả năng một cá nhân nào đó tấn công và nhân cơ hội đó IS lên tiếng nhận vơ trách nhiệm.

Trả lời báo Le Parisien, chuyên gia Jean-Paul Rouiller tin rằng trong vụ thảm sát ở Orlando, IS đã nhận vơ trách nhiệm chứ không phải đây là kế hoạch chuẩn bị dài ngày.

Trong khi đó, báo Slate nhận xét không hiểu vì sao IS lại không bao giờ nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.