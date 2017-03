IS sắp tấn công châu Âu bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Hãng tin Sputnik trích dẫn tài liệu của Nghị viện châu Âu cho biết quân khủng bố có thể đang toan tính sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các cuộc tấn công sắp tới. Tài liệu này do nhà phân tích chính trị Beatrix Immenkamp soạn thảo sau cuộc tấn công đẫm máu Paris hồi tháng trước.



Các học viên mặc đồ bảo hộ trong một lớp học về ứng phó cuộc tấn công hóa học ở TP Aleppo, Syria. Ảnh: AFP

Những phần tử cực đoan này đã chiêu mộ một đội quân các nhà khoa học và cũng đã sẵn sàng tuồn lậu vũ khí hóa học và sinh học vào châu Âu. Vì thế cuộc tấn công của quân khủng bố trong tương lai có thể có sự xuất hiện của bom hạt nhân bẩn, bom sinh học hoặc vũ khí hóa học, báo cáo cảnh báo.

Hằng năm, 150 trường hợp tuồn lậu hạt nhân hoặc chất phóng xạ được ghi nhận khi quân khủng bố tiếp tục gieo rắc tội ác với phương Tây. Các dịch vụ tình báo cũng đã được cảnh báo phải rà soát việc những tay súng được IS đào tạo kiến thức về hóa học, chất phóng xạ và hạt nhân trở về châu Âu.

Kể từ đầu tháng 10-2015, các cuộc tấn công khủng bố ở Ankara, bán đảo Sinai, Beirut, Paris và Tunis do IS thực hiện đã cướp đi sinh mạng của 500 người. Ngay sau cuộc tấn công kinh hoàng ở Paris, IS đã đe dọa sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn nữa vào các TP châu Âu.

IS đã từng tuyên bố các cuộc tấn công trong tương lai sẽ chết chóc hơn nữa, kinh hoàng hơn nữa. Chính lời đe dọa này khiến các chuyên gia suy luận rằng nhóm cực đoan thánh chiến này có thể đang ủ mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong tương lai.