Mỹ điều pháo đài bay B-52 đến Syria tham chiến

Trong một thông cáo báo chí được công bố ngày 15-3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các máy bay ném bom B-52 tại căn cứ không quân Minot (bang North Dakota, Mỹ) cùng hơn 400 phi công đã được triển khai tới Syria và Iraq để tham gia chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Phi đội máy bay ném bom số 23 đã triển khai nhiều máy bay B-52H Stratofortresses để tham gia các hoạt động chiến đấu ngày qua ngày. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua, các máy bay tại căn cứ này được điều tới hỗ trợ chiến dịch” – hãng tin Sputnik dẫn một phần thông cáo.

Một máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ. Ảnh: AFP

B-52 là một loại máy bay ném bom tầm xa mà có thể bay tới độ cao 15.240 m và có thể chở được nhiều loại vũ khí bên trong kho vũ khí của Không quân Mỹ. Loại máy bay này đã được Không quân Mỹ đưa vào biên chế từ những năm 1950.

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào IS ở Syria và Iraq kể từ hè 2014. Mỹ có thể sẽ triển khai thêm 1.000 quân tới miền bắc Syria trong vài tuần để hỗ trợ cuộc tấn công chống IS ở TP Raqqa, theo Washington Post.