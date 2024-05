Trung Quốc nói đã 'xua' tàu khu trục Mỹ hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa

Ngày 10-5, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu khu trục USS Halsey lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường thực hiện “các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), phù hợp với luật pháp quốc tế, theo hãng tin Reuters.

Hạm đội 7 cho biết thêm rằng tàu khu trục USS Halsey đã đi ra khỏi khu vực trên nhưng vẫn tiếp tục hoạt động ở Biển Đông.

Trong khi đó, ông Điền Quân Lý - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc cho hay lực lượng hải quân và không quân của nước này đã “theo dõi, giám sát và xua đuổi” tàu khu trục Mỹ, theo tờ China Military.

Ông Điền chỉ trích hành động trên của Mỹ “một bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Mỹ ‘bá quyền hàng hải’ và ‘quân sự hóa Biển Đông’".

Về vấn đề hoạt động của các bên ở Biển Đông, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt vào tháng 4 cho biết: "Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng trong khu vực. Việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải, tự do hàng không, hàng hải trong khu vực Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) là mục tiêu lợi ích, trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia".

"Việt Nam đề nghị hoạt động của các bên liên quan phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu trên" - ông Việt nhấn mạnh.