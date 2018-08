Mỹ mang ‘đá thử vàng’ đến ASEAN

Trọng tâm trong chính sách an ninh mới của Mỹ Bước ngoặt trong chính sách an ninh mới của Mỹ được phản ánh trong chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 và chiến lược quốc phòng 2018. Hai chiến lược đều đặt trọng tâm vào an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự trỗi dậy của TQ và sau đó là mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên được khẳng định nhiều lần. Trong các báo cáo, thuật ngữ “cạnh tranh” xuất hiện với tần suất “áp đảo” so với thuật ngữ “hợp tác”. Để đối phó với các thách thức thì mở rộng mạng lưới an ninh và đối tác là hai ưu tiên chiến lược. Hợp tác và kiềm chế trở thành những phương thức để đảm bảo an ninh khu vực. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (Free and Open Indo-Pacific) là thuật ngữ thường xuyên được đề cập trong các diễn ngôn chính trị của các quan chức Nhà Trắng dưới chính quyền Trump. Trong đó Đông Nam Á giữ vai trò điểm nút chiến lược.