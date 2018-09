Myanmar kết án 7 năm tù 2 phóng viên Reuters

(PL)- Hai phóng viên Reuters thuật lại vụ thảm sát dân làng Hồi giáo Rohingya ở Myanmar đã bị kết án bảy năm tù giam do sở hữu các tài liệu mật chống lại nhà nước, theo tờ The New York Times cho hay hôm 3-9.