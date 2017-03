Ngõ cụt ngoại giao cho cuộc chiến Syria

• Ngày 22-9, Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria gồm 23 nước và tổ chức quốc tế sẽ họp lần nữa về tình hình Syria bên lề phiên họp cấp cao thường niên Đại hội đồng LHQ ở New York. Mỹ và Nga sẽ chủ trì cuộc họp. Hôm 20-9, cuộc họp lần đầu của Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria đã kết thúc trong không khí rất nặng nề. Không có thông báo cụ thể nào được công bố. • Ngày 22-9, chiến sự bùng nổ ác liệt ở Aleppo (Syria) giữa quân đội chính phủ và liên quân gồm quân nổi dậy và quân thánh chiến. Đêm trước đó, khu vực phía tây Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát đã bị máy bay chính phủ ném bom dồn dập. Từ khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực vào đầu tuần, chiến sự đã bùng nổ trên toàn lãnh thổ Syria. ______________________________ Cần thiết phải thiết lập một cơ chế giám sát ngừng bắn và trừng phạt những kẻ chủ mưu tấn công bằng vũ khí hóa học… Không có hòa bình nếu không có trừng phạt. Ngoại trưởng Pháp JEAN-MARC AYRAULT phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ