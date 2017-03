Nhật Bản nổi giận vì tên lửa Triều Tiên rơi chỉ cách bờ biển 250 km

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, tên lửa của Triều Tiên bay khoảng 1.000 km và đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bán đảo Oga, quận Akita khoảng 250 km về phía tây. Nếu thông tin này được xác nhận thì đây là lần đầu tiên có một tên lửa rơi trúng vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã bắn tên lửa vào khoảng 7 giờ 50 ở tỉnh Nam Hwanghae, phía tây nam Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự cho hay đây là loại tên lửa tầm trung Rodong, có phạm vi bắn đến 1.300 km nên tên lửa này có khả năng bay đến vùng biển Nhật Bản.



Tên lửa Rodong trong cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng hồi tháng 7-2013.

Chính phủ Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ động thái này của Triều Tiên. “Vụ phóng tên lửa này là coi thường các nghị quyết rõ ràng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là hành động cực kỳ thách thức đối với vấn đề an ninh và an toàn cho các máy bay và tàu thuyền trên biển” - tuyên bố của chính phủ Nhật Bản khẳng định.



Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết động thái này của Triều Tiên đã “đe dọa nghiêm trọng” đến an ninh Nhật Bản. Theo ông Nakatani, lực lượng phòng vệ quốc gia Nhật Bản hiện vẫn đang trong tình trạng báo động, phòng trường hợp Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên liên tục có động thái phóng tên lửa khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ gia tăng quan ngại. Hồi tháng 1, Triều Tiên cũng đã tiến hành bốn cuộc thử nghiệm hạt nhân, bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cảnh báo từ cộng đồng quốc tế.