Ông Trump lơ Úc, Trung Quốc "ngư ông đắc lợi"

“Có đặt vũ khí nhưng không quân sự hóa biển Đông” Phát biểu ngày 24-3, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường nhấn mạnh TQ không quân sự hóa biển Đông, mặc dù ông thừa nhận rằng TQ có thể đặt thiết bị quốc phòng trên các đảo tranh chấp nhưng chỉ để duy trì “tự do hàng hải”, theo Reuters. “Các cơ sở xây dựng của TQ, trên các đảo và bãi đá, chủ yếu được dùng cho mục đích dân sự và thậm chí nếu có một số lượng cơ sở hay thiết bị quốc phòng nào đó tại đây, chúng sẽ chỉ được dùng cho mục đích duy trì tự do hàng hải” - ông Lý nói trước các PV ngày 24-3 trong khuôn khổ chuyến thăm Úc. BẢO ANH “Bắc Kinh chưa có bước đi đáng kể để can thiệp quan hệ Mỹ-Úc nhưng đang tìm cơ hội để gây chia rẽ hai đồng minh này” - Ashley Townshend, Trung tâm nghiên cứu về Mỹ của ĐH Sydney.