Tàu than Mỹ đổi hướng sang Hàn, né thuế Trung Quốc

Sáng 25-8, tàu Underdog chở than của Mỹ đã chuyển hướng đi về Hàn Quốc, theo dữ liệu theo dõi tàu của Reuters, một ngày sau khi Trung Quốc áp mức thuế nhập khẩu 25% đánh lên hàng nhiên liệu Mỹ.



Tàu Underdog chở 63.000 tấn than khởi hành ngày 23-7 từ Long Beach, bang California (Mỹ) sang Trung Quốc. Tàu đến cảng Nam Sơn, Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 17-8 và đã đậu lênh đênh ngoài bờ biển cả tuần rồi trước khi chuyển hướng sang TP Yeosu, tỉnh Jeolla (Hàn Quốc) sáng nay. Dự kiến tàu sẽ đến Yeosu vào ngày 28-8.



Than nhập khẩu vào Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS



Underdog là một trong nhiều tàu hàng của Mỹ đã phải chuyển hướng sang nước khác dù đã tới Trung Quốc, trong bối cảnh hai nước đang xung đột thương mại.

Ngày 23-8, Mỹ và Trung Quốc cùng lúc áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% lên 16 tỉ USD hàng của nhau. Các mặt hàng Mỹ nằm trong gói 16 tỉ USD này có dầu, than, các sản phẩm thép, thiết bị y tế…



Trung Quốc vừa áp mức thuế nhập khẩu 25% lên than Mỹ. Ảnh: REUTERS



Xuất khẩu than của Mỹ vào Trung Quốc đã giảm trong tháng 7, với chỉ 2 tàu chở tổng cộng 128.000 tấn than được nhập khẩu. Trong tháng 8 Mỹ chưa khởi hành tàu than nào sang Trung Quốc.