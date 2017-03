Tay guitar huyền thoại của bản nhạc ‘Hotel Califorrnia’ bất hủ qua đời

Trên trang chủ của ban nhạc thông báo: “Glenn đã chiến đấu dũng cảm trong nhiều tuần qua nhưng đã mắc phải các tai biến do các bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm loét đại tràng cấp tính và viêm phổi.”



Được biết Frey từng gặp vấn đề về đường ruột và từng khiến ban nhạc phải hoãn buổi vinh danh nghệ sĩ của Trung tâm Kennedy vào năm 2015.

The Eagles là ban nhạc do “Nữ hoàng nhạc rock” Linda Ronstadt thành lập để hỗ trợ cho cô trong năm 1970. Các thành viên của ban nhạc gồm có Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner và Bernie Leadon đều là những nhạc công kỳ cựu và đã làm nên chất âm rock đậm chất nhạc đồng quê của ban nhạc này.

Phát biểu vào hôm thứ Hai, 18-01, Henley cho biết: “Chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc và buồn bã. Tôi không chắc là tôi tin vào số phận nhưng tôi biết việc gặp được Glenn Lewis Frey vào năm 1970 đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi và nó còn tác động đến hàng triệu người trên khắp hành tinh này.

“Từ giờ mọi thứ sẽ thật lạ lùng vì thế giới đã không còn anh ấy. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng anh ấy đã đến cuộc đời tôi. Hãy yên nghỉ, người anh em. Anh đã làm được những điều mình muốn làm.” Nhiều nghệ sĩ, từ Carole King đến Huey Lewis đã đăng các dòng tưởng niệm đến Glenn Frey trên Twitter.





Trong suốt thập niên 1970, ban nhạc the Eagles liên tục cho ra mắt công chúng nhiều tác phẩm có giá trị, mà nổi bật nhất là các ca khúc như Best of My Love, Lyin' Eyes, One of These Nights và Hotel California, với Flenn đóng vai trò là người viết lời cho các ca khúc.

Trong ban nhạc, ông giữ vai trò chơi guitar và đệm keyboard, ngoài ra ông cũng hát chính trong các ca khúc như Take it Easy và Tequila Sunrise.

Ban nhạc đạt đến đỉnh vinh quang nhờ ca khúc Hotel California trong năm 1976 với hơn 16 triệu bản được bán ra. Từ năm 1975 đến 1979, ban nhạc đã liên tiếp tung bốn album đứng hạng nhất gồm One of These Nights, Their Greatest Hits 1971-1975, Hotel California" và The Long Run.

Theo tạp chí Rolling Stone, album tổng hợp Their Greatest Hits 1971-1975 chính là album bạch kim đầu tiên do RIAA phân loại và đã bán được 29 triệu bản tại Mỹ, chỉ sau Thriller của Michael Jackson.

The Eagles đã bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới và được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1998. Mặc dù được công chúng ái mộ, ban nhạc không có quan hệ tốt với giới phê bình.

Tay phê bình nhạc rock Robert Christgau khi bình luận về bản hit đầu tiên của nhóm cho biết: “Một điều nữa khiến tôi quan tâm đến The Eagles là tôi ghét họ”.

Năm 1980, ban nhạc gặp bất đồng nội bộ và giải tán. Frey, Henley và các thành viên khác đều nổi tiếng là hay gây sự. Với một khả năng cảm nhận giai điệu thiên bẩm, Frey là một người viết nhạc lý tưởng và là đối trọng tuyệt vời cho Henley, vốn rất nghiêm túc trong nhóm.”

“Ông ta như một người anh em với tôi vậy. Chúng tôi từng là một gia đình và như hầu hết gia đình, luôn có những mối bất hòa. Nhưng mối gắn kết mà chúng tôi đã tạo nên từ 45 năm trước chưa từng bị tan vỡ, kể cả trong suốt 14 năm the Eagles ngưng hoạt động.

Năm 1982, Frey thành công trong sự nghiệp solo của ông với bản nhạc No Fun Aloud. Ông tiếp tục vào top 40 với các ca khúc The Heat Is On, You Belong to the City, True Love và Soul Searchin.

Ông còn thử sức ở sân khấu điện ảnh trong vai khách mời ở bộ phim Miami Vice và một vai nhỏ khác trong phim Jerry Maguire cùng nhiều bộ phim khác. Năm 1994, the Eagles tái xuất trong tour diễn Hell Freezes Over và tiếp theo đó là cho ra một chương trình đặc biệt trên MTV và một album live. Qua nhiều năm tiếp theo, ban nhạc tiếp tục lưu diễn cùng nhau.

Trên trang web của ban nhạc, nhóm bày tỏ: “Không từ nào có thể diễn tả nỗi buồn của chúng tôi, cũng như tình yêu và sự kính trọng cho tất cả những gì mà anh ấy đã dành cho chúng tôi, gia đình của anh ấy, cộng đồng âm nhạc và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.”