Tổng thống Obama: ‘Chúng ta sắp tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo’

Bốn ngày sau vụ xả súng ở bang California (14 người chết) và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo lên tiếng ủng hộ vụ xả súng, Tổng thống Obama đã phát biểu trước toàn dân từ Phòng Bầu dục vào lúc 20 giờ ngày 6-12 (giờ địa phương).

Bài phát biểu có tầm quan trọng đặc biệt vì đây là lần thứ ba ông phát biểu từ Phòng Bầu dục (hai lần trước là lúc xảy ra thủy triều đen trên vịnh Mexico và Mỹ kết thúc chiến dịch quân sự ở Iraq).

Bài diễn văn của ông thể hiện các mục đích như sau:

Nắm lại quyền kiểm soát: Tổng thống Obama muốn chứng minh quyết tâm tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo với thái độ kiên quyết hiếm thấy trước nay. Trước nay chỉ có các ứng viên tranh cử tổng thống năm 2016 là những người mạnh mẽ hô hào tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo.

Bài phát biểu của ông Obama nhằm nắm lại quyền kiểm soát về ngôn từ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Lý do: Theo thăm dò của đài truyền hình CBC cuối tháng 11, chỉ 23% người Mỹ được hỏi đánh giá ông Obama có kế hoạch chống Nhà nước Hồi giáo rõ ràng.

Tình hình Mỹ đã bất an: Vụ xả súng ở bang California hôm 2-12 xảy ra hơn hai tuần sau vụ khủng bố ở Pháp, do đó dẫn đến tâm trạng bất an chưa từng thấy từ sau sự kiện nước Mỹ bị khủng bố ngày 11-9-2001.

Ông Obama thừa nhận: “Đe dọa khủng bố trong những năm qua đã bước vào giai đoạn mới. Bọn khủng bố chuyển sang các hành vi bạo lực ít phức tạp hơn như xả súng giết người hàng loạt”.

Ông muốn làm rõ điều gì thúc đẩy hung thủ Syed Farook sống hòa nhập tốt với xã hội, chí thú với công ăn việc làm lại cùng với người vợ trẻ (hung thủ Tashfeen Malik) đi theo con đường cực đoan và xả súng ở bang California.

Tổng thống Obama phát biểu trước toàn dân từ Phòng Bầu dục tối 6-12 (giờ địa phương). Ảnh: REUTERS

Săn lùng bọn khủng bố: Vụ xả súng ở bang California là vụ tấn công đầu tiên ở Mỹ có yếu tố Nhà nước Hồi giáo và gây chết nhiều người sau sự kiện ngày 11-9-2001, do đó dư luận rất bất an.

Ông Obama muốn khẳng định Mỹ sẵn sàng tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo, quân đội Mỹ tiếp tục săn lùng khủng bố trên khắp thế giới, đặc biệt ở Syria và Iraq. Ông mong muốn khắc phục thách thức chính hiện nay: Đó là chia sẻ thông tin tình báo nhanh hơn và thực chất hơn giữa các nước tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo để ngăn chặn âm mưu khủng bố.

Giải quyết khủng hoảng Syria bằng chính trị: Tổng thống Obama cảnh báo từ nay thông tin tình báo Mỹ không chú trọng nhận diện bọn giết người hàng loạt mà sẽ làm cho chúng hoạt động khó khăn hơn bằng cách kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Ông kêu gọi cần đạt đến mục tiêu chính trị cho xung đột Syria bằng cách thực hiện chương trình tám điểm đã thông qua ở hội nghị Vienna về thiết lập ngừng bắn và thời kỳ quá độ ở Syria.

Củng cố giám sát điện tử: Một số người cho rằng do khâu kiểm tra di dân không chặt chẽ nên Tashfeen Malik mới nhập cảnh theo hôn phu rồi cùng chồng gây ra vụ xả súng ở California. Do đó, ông Obama trấn an từ nay sẽ siết chặt các chế độ nhập cảnh vào Mỹ không visa, công dân đến từ Syria và Iraq bắt buộc phải xin visa.

Giám sát điện tử sẽ được củng cố vì bọn khủng bố ngày càng sử dụng công nghệ cao và mạng xã hội. Ông Obama đề nghị các cơ quan tình báo và các chủ trang web hợp tác chặt chẽ hơn để truy tìm dấu hiệu cực đoan.

Không đưa bộ binh sang Syria: Về quân sự, ông Obama lặp lại nước Mỹ sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chiến trên bộ lâu dài và tốn kém ở Syria và Iraq. Do đó, không có vấn đề điều động bộ binh hàng loạt sang Syria và Iraq. Ông nói đó là điều bọn Nhà nước Hồi giáo mong muốn và chúng sẽ viện cớ đó để tuyển thêm quân. Ông nhấn mạnh liên minh 65 nước ném bom Nhà nước Hồi giáo từ hơn một năm nay là đủ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo.

Ông kêu gọi người dân Mỹ gạt bỏ tư tưởng phân biệt đối xử, nghi kỵ, hằn thù đối với các tín đồ Hồi giáo bởi Nhà nước Hồi giáo không đại diện cho Hồi giáo. Ông kêu gọi cộng đồng Hồi giáo làm hết sức mình, lên án mọi hành vi bạo lực và rao giảng đạo Hồi với các quyền và nhân phẩm con người.