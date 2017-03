Trung Quốc sợ Nhật củng cố quân sự

Thông qua hai dự luật về an ninh, 60.000 người đã biểu tình trước trụ sở Hạ viện để phản đối chiến tranh và yêu cầu thủ tướng từ chức. Họ lo ngại con em họ sẽ phải ra nước ngoài chiến đấu. Báo Japan Times (Nhật) đưa tin xung đột giữa người biểu tình với cảnh sát đã xảy ra khi cảnh sát đẩy lùi đám đông. Hai người già khoảng 60 tuổi bị bắt vì tấn công cảnh sát. Trước đó, ngày 14-6, 25.000 người đã tuần hành ở Tokyo để phản đối các dự luật. Đến ngày 20-6, 15.000 phụ nữ đã tập hợp biểu tình trước trụ sở Quốc hội với lý do tương tự. __________________________________________ Tình hình an ninh xung quanh nước Nhật rất phức tạp. Các đạo luật này mang tính chất sống còn để bảo vệ nhân dân Nhật và tránh chiến tranh”. Thủ tướng SHINZO ABE

phát biểu sau khi Hạ viện Nhật bỏ phiếu